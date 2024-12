Jahn Regensburg empfängt «Mannschaft der Stunde»

Schlusslicht SSV Jahn Regensburg bestreitet mit großen Personalsorgen sein Jahresfinale in der 2. Bundesliga gegen den formstarken SV Darmstadt 98. Sieben Spieler fehlen den Oberpfälzern im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) definitiv. Ob Verteidiger Leopold Wurm noch rechtzeitig fit wird, ist offen. Für Stürmer Dejan Galjen ist nach einer Verletzung am Syndesmoseband im Sprunggelenk das Fußball-Jahr vorzeitig beendet.

Fünf Punkte fehlen den Regensburgern aktuell auf Relegationsplatz 16. Darmstadt hat sogar 16 Zählern mehr als der Jahn. Für Trainer Andreas Patz sind die Hessen auch «die Mannschaft der Stunde» in der 2. Bundesliga. Sie hätten sich zuletzt sogar ein «bisschen in einen Rausch gespielt».

Für Patz ist es wichtig, dass seine Mannschaft in erster Linie defensiv wieder gut steht. «Die Fehler dürfen uns nicht passieren», forderte er mit Blick auf das 2:4 vor einer Woche gegen Karlsruhe. Denn jeder Fehler werde «knallhart bestraft.»