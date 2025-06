Rückkehr nach Deutschland: Darmstadt holt Klassen

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat Linksverteidiger Leon Klassen verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom dänischen Club Lyngby BK, wie die Lilien mitteilten. Zu den Vertragsmodalitäten machten die Darmstädter keine konkreten Angaben. In Dänemark hatte Klassen noch einen Vertrag bis Sommer 2026.

«Leon Klassen ist ein technisch und spielerisch starker Außenverteidiger mit einem spannenden Profil. Mit seiner Intensität und Bereitschaft bringt er Komponenten mit, die wir in unserem Spiel verkörpern möchten», sagte Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie laut Mitteilung.

Klassen war in der Jugend des 1. FC Köln und des TSV 1860 München ausgebildet worden. Für die «Löwen» bestritt er 26 Partien in der 3. Liga. Anschließend sammelte er beim WSG Tirol in Österreich, bei Spartak Moskau in Russland und zuletzt in Dänemark Auslandserfahrung. «Als der Kontakt zustande kam, musste ich nicht lange überlegen. Mein Ziel war es immer, nach Deutschland zurückzukehren», erklärte Klassen.

Müller wechselt nach Karlsruhe

Zuvor hatten die Lilien mitgeteilt, dass Andreas Müller zum Ligakonkurrenten Karlsruher SC wechselt. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler bestritt 46 Pflichtspiele für den SVD und hatte bei den Südhessen ursprünglich noch einen Vertrag bis Sommer 2026.

«Andi hat in den vergangenen zwei Jahren, und insbesondere in der abgelaufenen Saison, seine Qualitäten und seinen Wert für eine Mannschaft unter Beweis gestellt», sagte Fernie und fügte mit Blick auf den Wechsel hinzu: «Er ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, zum KSC wechseln zu wollen. Damit wir als Verein wachsen können, muss es auch unser Anspruch sein, die Einnahmeseite zu stärken. Da in diesem Fall die wirtschaftlichen Parameter für uns erfüllt wurden, haben wir einem Verkauf zugestimmt.» Zu den Ablösedetails machten sowohl die Darmstädter als auch die Karlsruher keine Angaben.

