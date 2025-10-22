Schalke vor Doppel-Duell mit Darmstadt ohne Antwi-Adjei

Innerhalb weniger Tage trifft Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 gleich zweimal auf den SV Darmstadt 98. Für Trainer Miron Muslic hat dabei zunächst die Liga oberste Priorität.«Voller Fokus auf Freitag. Mit Mittwoch beschäftigen wir uns überhaupt nicht. Die ganze Energie und der Fokus liegen auf Freitag», sagte der 43-Jährige vor dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky).

Am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) sind die Schalker dann im DFB-Pokal in Darmstadt zu Gast. Verzichten muss der Tabellenzweite zunächst auf Christopher Antwi-Adjei. Der Angreifer hat sich beim 3:0-Erfolg in Hannover eine Wadenverletzung zugezogen, wie sein Coach erklärte. Wieder eine Option im Kader ist dagegen Peter Remmert, der zuletzt wegen einer Sprunggelenksverletzung pausieren musste.

Muslic freut sich indes auf das Wiedersehen mit Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt. «Wir haben uns in Belgien kennengelernt. Wir strotzen wie Darmstadt vor Selbstvertrauen», erklärte der Schalke-Coach. Die Hessen liegen mit drei Punkten Rückstand auf Schalke nach zwei Remis in Folge auf dem vierten Tabellenplatz. «Wir wollen sehr aggressiv, sehr intensiv den Gegner stellen. So gelingt es uns manchmal auch, den Gegner zu überraschen», sagte Muslic.