Zwei Tote bei Gewalttat in Schorndorf – Spezialeinsatzkommando im Einsatz

In Baden-Württemberg ist es zu einer Gewalttat gekommen: In Schorndorf wurden eine tote Frau und ein toter Mann gefunden. Es war wohl eine Schusswaffe im Spiel.

Eine Gewalttat erschüttert Schorndorf. In dem Ort in Baden-Württemberg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Aus Sicherheitskreisen wurde bekannt, dass es sich bei den Personen um den mutmaßlichen Täter und eine Frau handeln soll. Ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz.

Baden-Württemberg: Zwei Tote bei Gewalttat in Schorndorf

Die Polizei in Aalen teilte mit, dass am Mittwoch um 11.34 Uhr ein Notruf einging. Es wurde über die Rettungsleitstelle eine schwerverletzte Frau in einem Gebäude in Schorndorf gemeldet. Die Polizei schickte daraufhin 28 Streifenbesatzungen in den Einsatz.

Ein Sprecher teilte mit, dass die Frau womöglich durch eine Schusswaffe verletzt wurde. Genauere Hintergründe wurden zunächst nicht bekannt.

Gewalttat in Schorndorf: Spezialeinsatzkommando im Einsatz

Das Gebäude wurde im Laufe des Einsatzes von Einsatzkräften des Spezialeinsatzkommandos durchsucht. Bei der Durchsuchung fanden diese eine tote Frau und einen toten Mann vor. In Medien wurde von einem Schusswechsel berichtet. Die Polizei bestätigte diese Meldung zunächst nicht.

