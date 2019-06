vor 34 Min.

20 Verletzte bei Explosion auf Markt auf Sizilien

In der sizilianischen Stadt Gela sind laut Feuerwehr 20 Menschen bei einer Explosion verletzt worden. Die Ursache war wohl ein Leck an einer Gasflasche.

Eine Explosion hat auf einem Markt in der sizilianischen Stadt Gela Verwüstung angerichtet. 20 Menschen seien verletzt worden, erklärte die Feuerwehr am Mittwoch auf Twitter. Wahrscheinlich habe ein Leck an einer Gasflasche zu der Explosion geführt, erklärte die Feuerwehr weiter.

Gasexplosion auf Sizilien: Verkaufswagen auf Marktplatz brennt aus

Ein Bild der Feuerwehr zeigte einen komplett zerstörten und ausgebrannten Verkaufswagen. Drei Menschen, die darin gearbeitet hatten, hätten sich unter anderem schwere Verbrennungen zugezogen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Videoaufnahmen des Fernsehsenders Rai zeigten eine weit aufgeplatzte Gasflasche und weitere in Mitleidenschaft gezogene Marktstände. Die Flammen seien gelöscht, erklärte die Feuerwehr. Die Explosion hatte sich am Mittag ereignet. (dpa)

#Gela (CL) #5giugno, aggiornamento 15:00 per l’esplosione nel mercato rionale: 20 le persone coinvolte, fiamme spente. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area da parte dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/OCyzC5sO1d — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 5. Juni 2019

Themen Folgen