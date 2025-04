20 Jahre Charles und Camilla: Wie ihre Liebe die Monarchie veränderte

Die Königin erscheint an diesem Dienstag in Blau, Azurblau. Camilla hat für den ersten Tag des Rom-Besuchs für ihr Kleid die Farbe gewählt, die Italien besonders am Herzen liegt. Die Kommentatoren im italienischen Fernsehen erkennen in der Kleiderwahl eine Geste des Respekts. Überhaupt ist es so, dass die vielen Blicke der Römerinnen und Römer eben nicht nur auf Charles, den König, gerichtet sind, sondern im Besonderen auf Camilla. Kein Zweifel, dass das mit der speziellen Geschichte des Königspaars zu tun hat und jener Frau, die als Geliebte des Thronfolgers lange im Schatten stand.

Drei Tage Italien also, drei Tage Rom, für den Besuch der royalen Gäste aus Großbritannien wird die in der Hauptstadt stets angespannte Verkehrslage mit zahlreichen Straßensperrungen noch einmal einem besonderen Stresstest ausgesetzt. Der erste Tag beginnt für die beiden im Quirinalspalast bei Staatspräsident Sergio Mattarella, zu dem sie an diesem Mittwoch anlässlich eines Staatsbanketts mit 150 geladenen Gästen zurückkehren werden. Eskortiert von 32 berittenen Carabinieri-Soldaten fährt der königliche Konvoi die Via Nazionale ab. Überraschte Passanten stehen am Straßenrand, die meisten mit gezückten Smartphones. Ursprünglich ist der Besuch bei Papst Franziskus im Vatikan vorgesehen, der aber wegen seiner Rekonvaleszenz nach einer Lungenentzündung verschoben werden musste.

Zum 20. Hochzeitstag ist man angesichts der komplizierten Liebesgeschichte versucht, von einem Happy End zu sprechen

Stattdessen folgt eine Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten, dem italienischen Nationaldenkmal. Auch hier stehen viele Neugierige. Ein junger italienischer Anhänger der Royals sagt: „Ich hoffe sehr, die beiden aus der Nähe zu sehen und ihnen die Hand geben zu können.“ Beim Abstieg vom Denkmal an der Piazza Venezia, das die Römer wegen seiner Wuchtigkeit seit jeher als „Schreibmaschine“ bezeichnen, hakt sich der etwa wackelig wirkende Charles bei Camilla unter. Der König ist 76 Jahre alt, erst vor elf Tagen musste er sich wegen Nebenwirkungen seiner Krebsbehandlung einen Tag ins Krankenhaus begeben.

Charles und Camilla. Britische Tageszeitungen loben in diesen Tagen zum Teil überschwänglich die Stabilität und Nähe eines Paares, das vieles gemeinsam durchgestanden habe. Sie seien durch Liebe, Loyalität und Witz verbunden, ist dort zu lesen. Und durch eine Ehe, die immerhin seit jetzt 20 Jahren hält. In der Tat, wer die beiden beobachtet, spürt schnell: Zwischen ihnen stimmt die Chemie. Die altehrwürdige Sunday Times kommentiert dies so: „Die Spitznamen des Paares füreinander sind, wie wir hören, Fred und Gladys. Altmodisch vielleicht, aber ziemlich reizend – ebenso wie ihre offensichtliche Freude daran, zusammen zu sein.“

Icon Vergrößern Das obligatorische Bad in der Menge muss natürlich auch sein: König Charles III. und Königin Camilla am Dienstag in Rom. Foto: Phil Noble, PA Wire/dpa Icon Schließen Schließen Das obligatorische Bad in der Menge muss natürlich auch sein: König Charles III. und Königin Camilla am Dienstag in Rom. Foto: Phil Noble, PA Wire/dpa

Und nun der 20. Hochzeitstag an diesem Mittwoch, man ist angesichts der komplizierten Liebesgeschichte versucht, von einem Happy End zu sprechen. Die englische Regenbogen-Presse hat Rom als die passende Kulisse für diese Love-Story ausgemacht. „Amore is in the air“, schreibt der Daily Express. Rom wird als die „City of Love“, die Stadt der Liebe bezeichnet. Das ist nicht falsch, auch angesichts der Hunderten von Menschen, die vor allem bei der Besichtigung des Kolosseums die Straßen säumen, auf denen Charles und Camilla königlich winkend in der Limousine vorbeifahren. Manche sind auf Laternenmasten geklettert, andere sitzen Huckepack auf den Schultern ihrer Begleiter, um einen Blick auf das Paar zu erhaschen.

In den bisherigen Jahren der Zweisamkeit gab es offizielle Termine, da mussten sich Charles und Camilla immer wieder das Lachen regelrecht verkneifen. Sie teilten ein feines Gespür für das Absurde, sagte Camillas jüngere Schwester Annabel Elliot kürzlich. „Sie mögen es sogar ganz gern, wenn einiges schiefgeht.“ Das sind, blickt man gerade auf ihre Anfangszeit zurück, bemerkenswert warme und anerkennende Worte für eine einst höchst umstrittene Verbindung. Warf der Boulevard auf der Insel in den 1990er-Jahren doch ein eisiges Licht auf diese Frau.

Charles hatte Camilla bereits seit Jahrzehnten geschätzt – und mehr als das

Camilla galt als die am meisten verhasste Frau des Landes, als Anti-Heldin, als negativer Gegenentwurf zu Diana, der „Prinzessin der Herzen“. Sie war diejenige, die ein Märchen zerstört, die romantische Liebe zwischen Charles und Diana torpediert habe, hieß es. In Umfragen nach Dianas tödlichem Autounfall im August 1997 in Paris waren zwei Drittel der Befragten der Ansicht, dass der Prinz von Wales nicht König werden sollte, wenn er Camilla heiratet.

Während sie also lange Zeit in der Öffentlichkeit regelrecht verurteilt wurde, hatte Charles Camilla bereits seit Jahrzehnten geschätzt – und mehr als das. Als sie beide in den 20ern waren und sich erstmals beim Polospiel trafen, beeindruckte sie ihn durch ihr Selbstbewusstsein, so die Autorin Penny Junor. Sie heirateten jedoch nicht, weil er noch jung war und sie vom königlichen Umfeld als nicht standesgemäß betrachtet wurde. Während Charles in der Marine diente, verlobte sich Camilla mit dem Offizier Andrew Parker Bowles. Der Kontakt blieb jedoch bestehen, auch nach Charles‘ prunkvoller „Märchenhochzeit“ mit Diana im Jahr 1981.

Ein abgehörtes Telefonat aus dem Jahr 1989, das 1993 als „Camillagate“ Schlagzeilen machte, löste schließlich einen Skandal aus. Eine intime Bemerkung von Charles machte eine Affäre der beiden unmissverständlich öffentlich. 1995 sprach Prinzessin Diana in einem inzwischen geschichtsträchtigen BBC-Interview offen über ihre unglückliche Ehe, ihre Bulimie, Depressionen und die Affäre von Charles mit Camilla. Berühmt wurde ihr Satz: „Es waren drei von uns in dieser Ehe, also war es ein bisschen überfüllt.“ Camilla ließ sich im selben Jahr von Andrew Parker Bowles scheiden. Das offizielle Ehe-Aus zwischen Charles und Diana erfolgte im Jahr 1996, ein Jahr vor dem tödlichen Unfall der Prinzessin von Wales.

Icon Vergrößern Das erste Mal als Paar: Charles, damals noch Prince of Wales, und Camilla Parker Bowles in London. Foto: Neil Munns, dpa Icon Schließen Schließen Das erste Mal als Paar: Charles, damals noch Prince of Wales, und Camilla Parker Bowles in London. Foto: Neil Munns, dpa

Dass Charles und Camilla nach Dianas Tod zusammenfinden konnten, ist ihrer stillen Beharrlichkeit geschuldet. Sie führten ihre Beziehung „überwiegend diskret, aber mit der Zeit sah man beide immer häufiger in der Öffentlichkeit”, erzählt Pauline Maclaran vom Royal Holloway College der Universität London im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Jahr 1999 wurden sie offiziell als Paar wahrgenommen, am 9. April 2005 folgte die Hochzeit in Windsor, der die mittlerweile verstorbene Königin Elizabeth II. zwar nicht beiwohnte, aber zugestimmt hatte. Camilla verbesserte schrittweise ihren Ruf, „ohne allzu viel Aufmerksamkeit zu suchen“, sagt Maclaran.

„Heute wird sie respektiert oder sogar geliebt“, sagt eine Royals-Expertin über Königin Camilla

Dabei ließ sie sich auch in Bezug auf ihr Äußeres beraten und erschien in einem viel schmeichelhafteren Licht. Die Strategie zahlte sich aus: „Das Bild ihrer Beziehung hat sich seit den 1990er Jahren, als Camilla als ,dritte Person’ in der Ehe von Diana und Charles verteufelt wurde, erstaunlich gewandelt“, sagt die Royals-Expertin. Der Vorfall mit der intimen Bemerkung etwa gilt mittlerweile als peinliches, aber auch menschliches Kapitel. „Früher wurde Camilla in der Öffentlichkeit Feindseligkeit entgegengebracht, heute wird sie respektiert oder sogar geliebt.“ Und jetzt also sind sie 20 Jahre verheiratet. Wie passend bei dieser Vorgeschichte, dass der 20. Hochzeitstag hierzulande unter anderem Dornenhochzeit genannt wird.

Nach der Krebsdiagnose von Charles Anfang vergangenen Jahres gab sich Camilla stets optimistisch und erwies sich als große Stütze für ihren Mann, ja für die Monarchie. Nach Bekanntwerden der Erkrankung reiste sie als seine Vertretung für einige Wochen von Termin zu Termin durch das Königreich, zusätzlich zu ihren eigenen Verpflichtungen. Sie eröffnete Schulen, besuchte Krankenhäuser und machte auf die Arbeit von Hilfsorganisationen aufmerksam. Damit führte sie ein weithin bekanntes Motto der Royals fort: „Keep calm and carry on” – „Ruhe bewahren und weitermachen“.

Apropos Ruhe. Camilla hat 2022 in einem Interview mit dem Magazin Vogue über ihre Ehe geplaudert. Einmal am Tag versuchten sie, einander zu begegnen, sagte sie. Wenn sie mehr Zeit füreinander hätten, würden sie gerne lesen, jeder in einer anderen Ecke des Zimmers. Das sei sehr entspannend, weil man wisse, dass man keine Unterhaltung führen müsse. „Man sitzt nur da und ist zusammen.“

In einem Interview mit der Boulevardzeitung The Sun anlässlich des Hochzeitstags sprach Royals-Fotograf Arthur Edwards, der Charles III. seit Langem mit der Kamera begleitet, über die Entwicklung des Monarchen in seiner zweiten Ehe. Er sei heute ein deutlich angenehmerer Mensch als in jungen Jahren. Der Grund? „Sie beruhigt ihn.“ Camillas Gegenwart habe ihn verändert – sie sei nicht nur seine große Liebe, sondern auch ein ausgleichender, stabilisierender Einfluss in seinem Leben.

Mit der Rede von König Charles vor dem italienischen Parlament steht der Höhepunkt der Reise noch bevor

Seit Montagabend ist das Königspaar in Rom. Camilla verkündet nach der Ankunft, „erleichtert“ zu sein, jetzt hier angekommen zu sein. Das erste Erinnerungsfoto wird im Park der Villa Wolkonsky geschossen, der Residenz des britischen Botschafters in Italien, wo Charles und Camilla bis Donnerstagmorgen übernachten. Im Park der Residenz posieren die beiden zum Hochzeitstag vor einer Grotte, Charles blickt Camilla liebevoll an. „That‘s amore“, schreibt der Boulevard.

Icon Vergrößern Auf diesem vom Buckingham Palace zur Verfügung gestellten Foto posieren der britische König Charles III. und Königin Camilla für ein Foto in der Villa Wolkonsky in Rom. Foto: Chris Jackson, Getty Images for Buckingham Palace/AP/dpa Icon Schließen Schließen Auf diesem vom Buckingham Palace zur Verfügung gestellten Foto posieren der britische König Charles III. und Königin Camilla für ein Foto in der Villa Wolkonsky in Rom. Foto: Chris Jackson, Getty Images for Buckingham Palace/AP/dpa

Ein zweites ikonisches Bild entsteht am frühen Nachmittag vor dem Kolosseum. Hier haben die beiden kurz vorher sogar eine Art Bad in der Menge genommen und die Hände Dutzender Neugieriger geschüttelt. „Camilla is very nice“, sagt eine deutsche Touristin in die Kamera des italienischen Staatsfernsehens. Sie wirkt glücklich, gerade durfte sie dem König die Hand schütteln. Es ist bereits die 18. Italien-Reise von Charles, der ein Faible für das sogenannte Land der Liebe und dessen Kultur hat.

Nach der Ankunft sind es folgende Worte gewesen, die das Königspaar in den sozialen Netzwerken an die Italiener und Italienerinnen richtete: „Zu Beginn unseres ersten Besuchs in Italien als König und Königin freuen wir uns sehr darauf, unseren zwanzigsten Hochzeitstag an einem so besonderen Ort – und mit so wunderbaren Menschen – zu feiern! A presto, Roma e Ravenna!“ Mit der Rede des Königs vor dem Parlament steht der Höhepunkt der Reise noch bevor, auch eine Begegnung mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist geplant.

„Pizza, Pasta und Politik“, fasst die Zeitung La Repubblica zusammen. „Dieser Besuch schafft Erinnerungen, die Generationen überdauern werden“, prophezeit Lord Edward Llewellyn, der britische Botschafter in Italien. Es handele sich um einen „historischen Besuch“, mit dem sich Großbritannien seinen europäischen Partnern annähere.