2020: Alle Serien auf Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Sky Ticket - Neue Starts im Mai

Alle Streaming-Serien auf Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Sky Ticket im Jahr 2020: Wir bieten die komplette Übersicht und ergänzen jeden Monat Neuerscheinungen und Empfehlungen.

Von Sascha Geldermann

Auf Netflix, Sky Ticket, Amazon Prime Video und Disney+ gibt es 2020 jede Menge Serien-Neuerscheinungen. Wir geben in jedem Monat eine komplette Übersicht über die Starts im Angebot der großen Streaming-Dienste.

2020 bietet für Serien-Fans viele neue Staffeln beliebter Serien - unter anderem gehen "Haus des Geldes" auf Netflix und "Babylon Berlin" auf Sky weiter. Aber auch einige ganz neue Shows starten in diesem Jahr. Gleich zum Jahreanfang brachte Amazon Prime Video mit "Star Trek: Picard" Kult-Captain Jean-Luc Picard zurück. Und mit Disney+ ist ein ganz neuer großer Streaming-Dienst gestartet.

Welche Highlights bietet das Serien-Jahr 2020 noch? Was haben die Dienste in den einzelnen Monaten alles zu bieten? Hier der komplette Überblick und eine Empfehlung für jeden Monat.

Neuerscheinungen 2020: Serien auf Netflix, Amazon Prime Video, Sky Ticket und Disney+

Folgen Sie einfach diesen Links, um zu unseren Übersichten für die einzelnen Monate zu gelangen. Dort führen viele Serien-Titel wiederum auf ausführliche Artikel zu den jeweiligen Sendungen. Damit bekommen Sie zu allen Highlights mehr Informationen - unter anderem zu einzelnen Folgen oder zur Besetzung.

Immer wenn die Serien-Starts für einen neuen Monat bekanntgegeben werden, aktualisieren wir diesen Artikel.

Empfehlung: Serien-Highlights 2020 im Angebot von Amazon Prime, Netflix und Sky

Für jeden bisherigen Monat des Jahres finden Sie hier eine Serien-Empfehlung der Redaktion:

Serien-Empfehlung für den Januar 2020: "Babylon Berlin", Staffel 3 (Start: 24. Januar auf Sky Ticket)

Gereon Rath ermittelt im Berlin des Jahres 1929 in einem neuen Fall: Die Schauspielerin Betty Winter wurde von einem herabstürzenden Scheinwerfer erschlagen. Schnell ist klar, dass es sich um einen Mord handelte - und es folgen noch weitere. Neben den eigentlichen Ermittlungen geht es auch wieder um die Politik der Weimarer Republik - die sich ihrem Ende nähert.

Serien-Empfehlung für den Februar 2020: "Hunters", Staffel 1 (Start: 21. Februar auf Amazon Prime Video)

Die Serie dreht sich um eine Gruppe von Nazi-Jägern im Jahr 1977. Al Pacino spielt dabei Meyer Offerman, der den Holocaust miterlebt hat und in den USA gewalttätige Rache nehmen will. Dabei wird die Gruppe auch von der Polizei gejagt.

Serien-Empfehlung für den März 2020: "Westworld", Staffel 3 (Start: 30. März auf Sky Ticket)

Frischer Wind für "Westworld": In den ersten beiden Staffeln haben die Roboter in Menschenform ein Bewusstsein entwickelt und im Park "Westworld" gegen die Menschen rebelliert. Nun tragen sie ihren Kampf in der Welt der Menschen aus. Dolores verfolgt dabei ihren eigenen Plan - und bekommt Unterstützung von Serien-Neuzugang Caleb, der von "Breaking Bad"-Star Aaron Paul gespielt wird.

Serien-Empfehlung für den April 2020: "Haus des Geldes", Staffel 4 (Start: 3. April auf Netflix)

In Staffel 3 hatten der Professor und sein Team einen zweiten spektakulären Raubüberfall gestartet - dieses Mal ging es ihnen aber nicht ums Geld, sondern um die Befreiung eines ihrer Mitglieder. Doch in der letzten Folge mussten die Räuber schlimme Rückschläge erleben. Staffel 4 zeigt, wie es für sie weitergeht - und ob sie alle wieder lebend aus der Zentralbank von Spanien herauskommen.

