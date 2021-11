Alle Infos zu "2021 - Das Quiz": Teilnehmer, Sendetermin, Übertragung, Wiederholung und Moderator

Die traditionelle Show zum Jahreswechsel "2021 – Das Quiz" geht wieder in eine neue Runde. Wir haben alle Infos für Sie rund um Teilnehmer, Sendetermin, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderator

Das neue Jahr 2022 steht vor der Tür. Pünktlich zum Jahreswechsel bringt die ARD zum Jahreswechsel eine neue Ausgabe von "2021 – Das Quiz" raus. Auch in diesem Jahr kann in der Quizshow bei einem Jahresrückblick mitgeraten und mitgespielt werden. Wer sind die disjährigen Teilnehmer? Wann ist der Sendetermin? Wie läuft die Übertragung ab und wer moderiert "2021 – Das Quiz"? Alle Infos rund um die Sendung finden Sie in diesem Artikel.

Worum geht es bei "2021 – Das Quiz"?

Nun schon zum 14. Mal präsentiert die ARD ihren Zuschauern das Jahresquiz im Ersten. Es geht wie immer darum, Geld für einen von dem jeweiligen Kandidaten ausgewählten guten Zweck zu gewinnen. Der Moderator Frank Plasberg stellt Quiz-Fragen zu verschiedenen Themen, die als Jahresrückblick gestaltet sind. Für jede richtig beantwortete Frage werden den Kandidaten 500 Euro auf ihr Quiz-Konto gutgeschrieben. Bei Aktionsspielen oder wenn ein Beitrag der Kandidaten besonders originell ist, werden die Teilnehmer gelegentlich mit zusätzlichen Prämien ausgezeichnet.

In diesem Jahr wird es vermutlich um zwei bedeutende Wechsel für Deutschland - einmal in der Politik und einmal im Fußball, um die Ampel-Koalition, um Olympische Spiele in Japan und um die Fußball-EM "2020" gehen. Doch auch andere Themen wie der "Eurovision Song Contest 2021" und das Comeback der Popgruppe ABBA waren Teil dieses zweiten Pandemiejahres.

"2021 – Das Quiz" Teilnehmer: Wer sind die Quiz-Kandidaten?

Man könnte sagen, die Teilnehmer der Show "2021 – Das Quiz" gehören fast so sehr zu der Sendung wie der Moderator Frank Plasberg. Im Jahr 2021 sind die Gäste:

Günther Jauch , zum 14. Mal dabei

, zum 14. Mal dabei Jan Josef Liefers , zum elften Mal im Quiz

, zum elften Mal im Barbara Schöneberger , zum zehnten Mal Teil der Show

Zusätzlich bleibt jedes Jahr ein freier Platz im Ratepanel der Show. Wer ihn dieses Jahr besetzt, bleibt laut Sender bisher eine Überraschung.

Wann ist der Sendetermin von "2021 – Das Quiz"?

Der Sendetermin von "2021 – Das Quiz" ist am Dienstag, 28. Dezember 2021, um 20.15 Uhr im Ersten.

"2021 – Das Quiz": Übertragung im TV und Stream

Wer den kniffligen Jahresrückblick live verfolgen möchte, der kann dies im Fernsehen im Ersten tun oder sich über die ARD-Mediathek den Livestream ansehen.

Gibt es eine Wiederholung von "2021 – Das Quiz"?

Eine Wiederholung der Show scheint es zwar nicht zu geben, allerdings können Sie sich die Sendung zum Jahresrückblick auch im Nachhinein noch online in der Mediathek der ARD anschauen.

"2021 – Das Quiz": Der Moderator Frank Plasberg

Die Moderation der Show übernimmt seit der ersten Ausstrahlung 2008 der Journalist und Fernsehmoderator Frank Plasberg. Der 64-Jährige wuchs in Wermelskirchen in NRW auf. Nach einigen Jahren Freie Mitarbeit bei der Rheinischen Post, einem Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung und als Redakteur bei der Münchner Abendzeitung, begann Plasberg sein Studium der Theaterwissenschaft, Politik und Pädagogik in Köln. Dieses brach er jedoch nach 17 Semestern ab und startete stattdessen seine erste Radiosendung bei SWF3.

Von 1987 bis 2002 moderierte er zusammen mit Christine Westermann die WDR-Sendung "Aktuelle Stunde" und war dort ab 1993 auch als Redaktionsleiter tätig.

Heute kennt man Plasberg vor allem aus der Polittalkshow "Hart aber Fair", die er seit 2001 moderiert.

