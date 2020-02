11:35 Uhr

23.02.2020: Heute "The Biggest Loser": Folge 8 mit Paar-Modus - Vorschau

"The Biggest Loser": Heute am 23.2.2020 kommt Folge 8. Lesen Sie hier die Vorschau.

"The Biggest Loser" kommt heute am 23.2.20 mit Folge 8 auf Sat.1. In dieser Woche müssen die Kandidaten wieder eine neue Challenge meistern. Hier die Vorschau.

" The Biggest Loser" 2020 läuft heute am 23.2.20 mit Folge 8. Die Kandidaten haben bereits mehr als die Hälfte der Zeit hinter sich gebracht, doch immer wieder warten neue Herausforderungen. In dieser Woche heißt es: Teamwork. Der neue Paar-Modus macht vor allem zwei Kandidatinnen zu schaffen. Mehr dazu lesen Sie hier in der Vorschau.

"The Biggest Loser": Folge 8 heute am 23.2.20 mit neuem Modus - Vorschau

In der heutigen Folge 8. Folge von "The Biggest Loser" müssen sich die Kandidaten in Zweier-Teams zusammenfinden und gegen ihre Kontrahenten durchsetzen - auf der Waage genau wie bei Übungen am Strand. Die Teams müssen gemeinsam kämpfen, denn wer nicht überzeugen kann, muss auch gemeinsam die Show verlassen. Der neue Paar-Modus birgt viel Konfliktpotenzial, doch die meisten Kandidaten scheinen zufrieden mit der Konstellation - außer Sarah und Tabea. Beide Kandidatinnen lassen ihren Frust aneinander aus: "Ich hab so kein Bock mehr", beschwert sich Tabea während einer Übung am Strand. Tabea bemängelt, dass Sarah noch nie an ihre Grenzen gegangen sei.

"The Biggest Loser", Folge 8: Kandidatin Tabea kann wieder schlafen

Tabea musste bereits mehrmals zum Camp-Arzt. Vergangene Woche holte sie sich Rat, weil sie nicht zur Ruhe komme und an Schlaflosigkeit leide. Um den psychischen Druck auf die Kandidatin zu verringern, verordnete Dr. Christian Westerkamp ihr ein Einzelzimmer. "Ich kann wieder Kräfte tanken", sagte sie glücklich über ihre neue Wohnsituation. Kandidatin Sigi musste vergangene Woche "The Biggest Loser" verlassen. Wen es heute trifft, sehen Sie um 17.30 Uhr bei Sat.1. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen