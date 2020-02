15:14 Uhr

23.2.2020: Heute Folge 8 von "The Biggest Loser" - alle Sendetermine im Überblick

"The Biggest Loser" läuft heute mit Folge 8 auf Sat.1 - um 17.30 Uhr. Hier finden Sie alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 11 im Überblick.

" The Biggest Loser" läuft heute mit einer neuen Folge und neuen Challenges auf Sat.1. Fans können sich auf insgesamt 13 neue Folgen freuen. Die Sendetermine sehen Sie hier im Überblick.

Es gibt einen neuen Drehort, einen neuen Coach und zum ersten Mal ein "Secret Team". Eine ausführliche Vorschau auf Folge 8 finden Sie hier: 23.02.2020: Heute "The Biggest Loser": Folge 8 mit Paar-Modus - Vorschau

"The Biggest Loser" 2020 heute am 23.2.2020: Sendetermine von Staffel 11 auf Sat.1

Die Show startete am Sonntag, 5. Januar 2020, um 16.30 Uhr auf Sat.1. Alle weiteren Folgen laufen ebenfalls sonntags, aber immer um 17.30 Uhr.

Sonntag, 5. Januar, 16.30 Uhr

Sonntag, 12. Januar, 17.30 Uhr

Sonntag, 19. Januar, 17.30 Uhr

Sonntag, 26. Januar, 17.30 Uhr

Sonntag, 2. Februar, 17.30 Uhr

Sonntag, 9. Februar, 17.30 Uhr

Sonntag, 16. Februar, 17.30 Uhr

Sonntag, 23. Februar, 17.30 Uhr

Sonntag, 1. März, 17.30 Uhr

Sonntag, 8. März, 17.30 Uhr

Sonntag, 15. März, 17.30 Uhr

Sonntag, 22. März, 17.30 Uhr

Sonntag, 29. März, 17.30 Uhr

Das Finale findet voraussichtlich im April 2020 statt. Hier entscheidet sich dann, wer von den Kandidatinnen und Kandidaten die Sieger-Prämie in Höhe von 50.000 Euro kassieren darf.

"The Biggest Loser", Sendetermine: Wie lief die Abnehm-Show in den vergangenen Jahren?

Seit 2012 wurde in Andalusien gedreht, so auch die Jubiläumsstaffel 10 von "The Biggest Loser" im letzten Jahr. Darin sagten die Kandidaten sogar in einem Luxus-Camp ihren Kilos den Kampf an. Schließlich setzte sich Mario mit einem spektakulären Abnehm-Ergebnis durch und wurde der Gewinner von 2019. Er nahm satte 101,4 Kilogramm ab und halbierte damit quasi sein Körpergewicht.

Dieses Jahr geht es für die Titelanwärter auf die griechische Insel Naxos, wo sie nicht nur alles über eine gesunde Ernährung lernen, sondern auch ordentlich sporteln und sich zahlreichen Aufgaben und Herausforderungen stellen. Dafür müssen die potentiellen Kandidaten an zwei Tagen zeigen, was in ihnen steckt und wie motiviert sie sind. Doch bereits diese Challenge entpuppt sich für manche als enorme Hürde. Die Coaches beobachten die Kandidaten ganz genau und entscheiden dann, wer einen Platz in ihrem Team verdient hat. (AZ)

