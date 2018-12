vor 38 Min.

23-Jähriger hortet 850 Kilo Böller und Raketen Panorama

In einer Hamburger Wohnung hat die Polizei kurz vor Silvester eine rund 850 Kilo schwere Sammlung Böller und Raketen sichergestellt.

Am vergangenen Samstag hat die Polizei in Hamburg hunderte Kilogramm Feuerwerkskörper in der Wohnung einer Wohnung entdeckt.

850 Kilo explosives Material: 23-Jähriger hortete Böller und Raketen

Ein junger Mann hortete in seinen Wohnräumen hunderte Kilo Feuerwerkskörper. Auch in seinem Keller und zwei Kleintransportern, die dem Mann gehören, fand die Polizei bei der Durchsuchung weitere Feuerwerkskörper. Die Unmenge an Raketen und Böllern wurde durch ein Entschärfungsteam abtransportiert. Die Sicherstellung des explosiven Materials verlief ohne weitere Probleme. "Zum Glück ist bei dem Einsatz im Stadtteil Rahlstedt nichts Schlimmes passiert", so eine Sprecherin am Sonntag.

Warum der junge Mann so viele Feuerwerkskörper hortete, ist noch nicht bekannt. Jedoch hatte bereits früher ein Verfahren gegen den 23-Jährigen wegen illegalen Vertriebes von Feuerwerkskörpern stattgefunden. (dpa)

