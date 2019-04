08:16 Uhr

24-Jähriger knackt drittgrößten Jackpot in der Geschichte der USA

In Wisconsin knackt ein junger Mann den Mega-Jackpot von umgerechnet 682 Millionen Euro – und kündigt als allererstes seinen Job.

Es ist eine unvorstellbare Summe: Der 24-jährige Manuel Franco hat den drittgrößten Jackpot in der Geschichte der USA geknackt. Sein Gewinn ist 768 Millionen Dollar wert, das sind umgerechnet etwa 682 Millionen Euro.

Nur zweimal wurde in der Powerball-Lotterie – und auch überhaupt in den USA – ein größerer Gewinn ausgeschüttet: Die Rekorde liegen bei 1,6 Milliarden Dollar (2016) und 1,5 Milliarden Dollar (2018).

Mega-Jackpot für Manuel Franco: "Mein Herz fing an zu rasen"

"Ich dachte ich werde verrückt", sagte Franco über den Moment in dem er sein Glück realisierte. "Mein Herz fing an zu rasen. Ich habe angefangen zu schreien." Dann kündigte der Mann aus Wisconsin sofort seinen Job, wie er erzählt. Übrigens soll Franco schon beim Kauf der Tickets "so ziemlich das Gefühl, ich hätte Glück" gehabt haben.

Dabei hätte er beinahe gar nichts von seinem Gewinn erfahren: Wie Franco bei einer Pressekonferenz erzählt, hätte er den Lotterieschein beinahe übersehen. Dann hätte er ihn doch noch gefunden: Das 768-Dollar-Ticket klebte an einem anderen Schein.

Powerball-Lotto: Gewinner darf nicht anonym bleiben

Dass sich Franco überhaupt in der Öffentlichkeit zeigte, anstatt seinen Gewinn geheim zu halten, liegt übrigens an einem Gesetz: Im US-Bundesstaat Wisconsin dürfen Lottogewinner nicht anonym bleiben. Zumindest bis jetzt: Kurz nach Francos Pressekonferenz kündigten zwei Republikaner ein Gesetz an, nach dem die Privatsphäre von Lottogewinnern besser geschützt werden soll.

Neben Franco darf sich nun auch der Staat über den Millionengewinn freuen: Eigentlich würden die 768 Millionen Dollar über eine Laufzeit von 29 Jahren an Franco ausgezahlt werden. Da der 24-Jährige sein Geld aber sofort haben möchte, bekommt er "nur" 477 Millionen Dollar. Der Staat Wisconsin bekommt 36,4 Millionen Dollar und Washington 114,6 Millionen Dollar als Steuern. (AZ)

