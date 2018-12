24-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall auf der A46

In der Oberpfalz hat sich auf einer Staatsstraße am Donnerstag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Mann starb dabei, zwei Frauen wurden schwer verletzt.

Aichach-Friedberg

Karambolagen: So oft kracht es im Landkreis Aichach-Friedberg

Plus Im Kreis Aichach-Friedberg gibt es weniger Schäden an Autos als im deutschlandweiten Durchschnitt. Welche Pkw-Marken besonders oft in Unfälle verwickelt sind.