"24", Staffel 1 bis 9: Start, Handlung, Folgen, Cast und Trailer

Mittlerweile stehen alle neun Staffeln von "24" bei Netflix im Stream zu Verfügung. Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung und Besetzung sowie einen Trailer gibt es hier.

Die US-amerikanische Action-Serie "24 - Twenty Four" wurde im Jahr 2003 erstmals in Deutschland auf dem Privatsender RTL 2 ausgestrahlt. Der Serie liegt die Idee zugrunde, die Handlung in "Echtzeit" ablaufen zu lassen - schaut man also eine Stunde der Serie an, vergeht auch innerhalb der Geschichte genau eine Stunde.

Zwischen 2001 und 2010 wurden insgesamt neun Staffeln von "24" produziert. Alle Infos rund um den Start, die Handlung, die Folgen und die Schauspieler im Cast sowie einen Trailer finden Sie hier in diesem Artikel.

"24" Start: Seit wann gibt es Staffel 1 - 9 auf Netflix zu sehen?

Alle Staffeln der Action-Serie stehen Abonnenten seit dem 24. Juni 2020 im Stream zur Verfügung. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang im Probe-Abo gratis genutzt werden. Nach Ablauf des Zeitraums kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat.

Handlung von "24"

Die einzelnen Staffeln erzählen immer eine neue Geschichte, die sich innerhalb von 24 Stunden zuträgt. Im Mittelpunkt der Handlung steht in jeder Staffel der Spezialagent Jack Bauer, der unter anderem für die Anti-Terror-Behörde CTU (Counter Terrorist Unit) und später auch für das FBI arbeitet. Seine Aufgabe besteht meist darin, Terroranschläge im US-amerikanischen Staatsgebiet zu vereiteln oder Verschwörungen gegen die US-Regierung aufzudecken. In Staffel 1 von "24" muss Bauer beispielsweise nicht nur den US-Präsidentschaftskandidaten David Palmer vor einem Anschlag retten, sondern auch seine eigene Familie beschützen, die zwischen die Fronten gerät.

"24": Folgen - Staffel 1 bis 9

Eine Staffel von "24" umfasst, wie das Echtzeit-Konzept der Serie verspricht, 24 Folgen. Eine Episode dauert jedoch nicht eine volle Stunde, sondern lediglich ca. 42 Minuten. Bei der Ausstrahlung im Fernsehen wurde in den verbleibenden 18 bis 20 Minuten Werbung gezeigt. Die Titel der einzelnen Folgen sind immer nach der Uhrzeit benannt, in der sie stattfinden - beispielsweise 15.00 - 16.00 Uhr. Die neunte Staffel, auch als "24 - Live Another Day" bekannt, umfasst nur zwölf Episoden, da in der letzten Folge ein Zeitsprung von 12 Stunden stattfindet.

"24" - Besetzung: Schauspieler im Cast

Die Hauptdarsteller in "24" haben in den Staffeln häufig gewechselt. Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Darsteller der Serie:

Schauspieler Rollenname Kiefer Sutherland Jack Bauer Dennis Haysbert David Palmer Elisha Cuthbert Kim Bauer Sarah Clarke Nina Myers Carlos Bernard Tony Almeida Penny Johnson Jerald Sherry Palmer Sarah Wynter Kate Warner Reiko Aylesworth Michelle Dessler Mary Lynn Rajskub Chloe O'Brian D. B. Woodside Wayne Palmer Kim Raver Audrey Raines William Devane James Heller

"24"-Trailer

Hier finden Sie einen Trailer zur ersten Staffel von "24", die 2003 auf RTL 2 ausgestrahlt wurde.

