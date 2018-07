vor 22 Min.

24 Tote bei Zugunglück in der Türkei Panorama

Bei einem Zugunglück im Nordwesten der Türkei am Sonntag hat sich die Opferzahl erhöht. Nahe der bulgarischen Grenze starben 24 Menschen.

Nach dem Zugunglück in der Nordwesttürkei hat sich die Zahl der Opfer erhöht. Der stellvertretende Ministerpräsident Recep Akdag sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, es gebe 24 Tote. Der Zug kam nach Angaben von Anadolu aus der Provinz Edirne nahe der bulgarischen Grenze und war am Sonntag unterwegs nach Istanbul. Fünf Waggons des Zuges waren entgleist. An Bord seien 362 Reisende und sechs Zugbegleiter gewesen. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. (dpa)

