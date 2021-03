vor 44 Min.

24 auf Disney+: Alle Infos zur Handlung und Besetzung

Bei Disney+ ist die Action-Thriller-Serie "24" mit allen Staffeln zu sehen. Wir informieren Sie über die Handlung und die Darsteller in der Besetzung.

Von Claus Holscher

Bei Disney+ gibt es die Serie "24 - Twenty Four" mit allen Staffeln im Programm zu sehen. Worum dreht sich die Handlung? Welche Schauspieler gehören zum Cast? Wir verraten es Ihnen.

Seit wann ist "24" bei Disney+ zu sehen?

Die acht Staffeln von "24" sind seit dem 23. Februar 2021 auf Disney+ zu sehen und stehen dort jeder Zeit zum Abruf bereit.

Nachdem Disney+ den Preis für ein Abo erhöht hat, werden nun 8,99 Euro im Monat und 89,99 Euro im Jahr für eine Mitgliedschaft fällig. Zuvor betrug der Preis für ein solches Abo 6,99 Euro monatlich bzw. 69,99 Euro jährlich. Disney rechtfertigt die Preiserhöhung damit, dass das Angebot des Streaming-Diensts massiv ausgebaut wurde.

Durch die Einbeziehung von Disney Star wird die Auswahl an Filmen und Serien nach Angaben von Disney praktisch verdoppelt. Disney Star richtet sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum und soll Inhalte der hauseigenen Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform und FX Studios zum Besten geben. Die Serie "24" gehört übrigens zu den ersten Produktionen, die bei Disney+ unter dem Label Disney Star laufen.

Handlung: Worum geht es in der Serie "24"?

"24", aka "24 – Twenty Four", ist eine US-amerikanische Actionthriller-Fernsehserie, deren Ausstrahlung im Jahr 2001 gestartet wurde. Es geht um Versuche der amerikanischen Regierung, Terror-Angriffe zu unterbinden und potentielle Attentäter möglichst schon im Vorfeld ausfindig zu machen. Außerdem sollen Verschwörungen aufgedeckt werden, die womöglich sogar bis in höchste Regierungskreise reichen. Das stürzt die handelnden Personen nicht selten in moralische Konflikte.

Die Serie ist dadurch charakterisiert, dass die einzelnen Staffeln je einen 24-stündigen, ununterbrochenen Zeitraum erzählen - der Zuschauer erlebt also eine quasi in Echtzeit ablaufende Handlung, die man mitunter auch auf Splitscreens verfolgen kann. Die Idee zu der Serie stammt von Robert Cochran und Joel Surnow. Seit der Staffel 5 folgte ihnen Howard Gordon in der Funktion als Showrunner.

Im Zentrum der Handlung stehen die fiktive US-amerikanische Anti-Terror-Einheit CounterTerrorist Unit (CTU). Die Serie schildert die Ereignisse üblicherweise aus drei Perspektiven: Erstens werden die Bemühungen der Ermittlungsbehörde gezeigt. Zweitens spielt die Situation des US-Präsidenten oder auch eines Präsidentschaftskandidaten eine zentrale Rolle. Zum Dritten nimmt die Serie oft die Perspektiven der Täter ein, mit deren Verbrechen der Staatsapparat fertig werden muss.

Besetzung: Welche Darsteller sind im Cast von "24" bei Disney+?

Die Hauptdarsteller in "24" haben in den Staffeln häufig gewechselt. Hier kommt eine Übersicht über die wichtigsten Darsteller der Serie:

Schauspieler Rollenname Kiefer Sutherland Jack Bauer Dennis Haysbert David Palmer Elisha Cuthbert Kim Bauer Sarah Clarke Nina Myers Carlos Bernard Tony Almeida Penny Johnson Jerald Sherry Palmer Sarah Wynter Kate Warner Reiko Aylesworth Michelle Dessler Mary Lynn Rajskub Chloe O'Brian D. B. Woodside Wayne Palmer Kim Raver Audrey Raines William Devane James Heller

