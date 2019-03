15:14 Uhr

25 Festnahmen bei Anti-Mafia-Razzia auf Sizilien

Italienische Fahnder haben bei einer Razzia 25 Verdächtige festgenommen, die der Mafia-Organisation Cosa Nostra angehören.

Bei einer Anti-Mafia-Razzia auf Sizilien haben italienische Fahnder 25 Verdächtige festgenommen. Sie gehörten der Mafia-Organisation Cosa Nostra an, teilte die Polizei am Dienstag mit. Vorgeworfen wird den Verdächtigen neben der Mitgliedschaft in der Mafia unter anderem der Kauf von Wählerstimmen und Erpressung. Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge wurden auch zwei Politiker aus der Provinz Trapani festgenommenen.

Die Ermittlungen belegten erstmals, dass die Cosa Nostra auch auf der Urlaubsinsel Favignana vor der Westküste Siziliens aktiv sei, erklärte die Polizei. Es sei Vermögen von insgesamt mehr als 10 Millionen Euro beschlagnahmt worden. (dpa)

