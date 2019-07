vor 34 Min.

25-Jähriger stirbt nach Faustschlag in Diskothek

Trotz sofortiger Reanimation verstarb der 25-Jährige an den Folgen des Faustschlages. Der Vorfall ereignete sich in einer Disko in Rheine.

Im nordrhein-westfählischen Rheine starb ein 25-Jähriger im Zuge einer Auseinandersetzung an einem Faustschlag gegen den Kopf.

In der Nacht zum Sonntagmorgen kam es in einer Diskothek in Rheine zu einem dramatischen Vorfall. Gegen 4.05 Uhr morgens schlug ein 26-Jähriger Mann einem anderen Disko-Besucher im Zuge eines Streits mit der Faust ins Gesicht. Der 25-Jährige verstarb letztlich wenig später im Krankenhaus an den Verletzungen.

Rheine: Reanimation des 25-Jährigen nach Faustschlag erfolglos

"Nach derzeitigen Ermittlungen hat der 26-jährige in einem anderen Bereich der Diskothek auf den Kontrahenten gewartet und soll ihn beim Betreten des Raums mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben", erläuterte Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape in Münster das weitere Geschehen. "In Folge des Schlages verlor der 25-jährige, ebenfalls aus Rheine stammende Geschädigte das Bewusstsein. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Mann kurz später im Krankenhaus." Dies gaben die Staatsanwaltschaft Münster, die Polizei Steinfurt und das Polizeipräsidiums Münster in einer gemeinsamen Presseerklärung am gestrigen Sonntag bekannt.

Um den genauen Tathergang nachvollziehen zu können, wurde eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Münster eingesetzt. "Der 26-jährige Tatverdächtige konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden", informierte der Kriminalhauptkommissar Ulrich Bux, Leiter der Mordkommission, in Münster.

25-Jähriger erleidet nach Faustschlag in Diskothek in Rheine Hirnblutung

Laut Polizeimitteilung ordnete die Staatsanwaltschaft zur endgültigen Klärung der Todesursache eine Obduktion des Verstorbenen an. "Die Untersuchung im Institut für Rechtsmedizin der Universität Münster hat als Todesursache eine Gehirnblutung in Folge der Gewalteinwirkung auf den Kopf ergeben", erklärte der Oberstaatsanwalt.

Der Faustschlag wurde im Zuge der Vernehmung vom Beschuldigten eingeräumt. Daher wurde von der Staatsanwaltschaft Münster beim Amtsgericht ein Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge beantragt. (AZ)

