Hunderte tote Robben an russische Küste gespült

Hunderte toter Robben wurden im Kaspischen Meer an die russische Küste gespült. Die Tiere sind vom Ausstreben bedroht und stehen unter besonderem Schutz.

Am Kaspischen Meer in der russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus wurden hunderte toter Robben an Land gespült. 2500 Tierkadaver wurden gefunden. Am Samstag war zunächst die Rede von 650 bis 700 toten Tieren gewesen. Die Zahl der Kadaver könne weiter steigen, hieß es. Wieso die Robben gestorben sind, war zunächst unklar. Untersuchungen dazu würden laufen.

Hunderte toter Tiere gefunden: Kaspische Robbe ist vom Aussterben bedroht

Die Kaspische Robbe ist von Aussterben bedroht und steht unter besonderem Schutz. Laut Tierschützern ist ihr Bestand in den vergangenen 100 Jahren um etwa 90 Prozent zurückgegangen. Seit 2008 steht sie als "stark gefährdet" auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Zu diesem Zeitpunkt sollen nur noch etwa 68.000 von ursprünglich einer Million Kaspischer Robben im Kaspischen Meer gelebt haben. 2021 zählte der Naturschutzbund nur noch 500 Tiere. Gründe für den Rückgang sind die Öl- und Gasförderung, die Wasserverschmutzung, Wilderei und der Rückgang des Nahrungsangebots durch Überfischung.

Bereits 2020 Massensterben von Robben im Kaspischen Meer

Zuletzt war es im November 2020 zu einem Massensterben von Robben im Kaspischen Meer gekommen. Damals wurden 300 Tierkadaver gefunden. Wissenschaftler gingen damals davon aus, dass eine Freisetzung von Erdgas die Ursache gewesen sei. Schlammvulkane würden im Meer Gase und Erdöl freisetzen.

Tote Wale stranden im September in Tasmanien

Im September dieses Jahres sind in der flachen Macquarie-Bucht im Westen von Tasmanien etwa 230 Grindwale gestrandet. Etwa die Hälfte von ihnen sei zunächst noch am Leben gewesen. 200 Tiere sollen letztendlich gestorben sein. Hinzu kommt, dass wenige Tage zuvor auf einer Insel nördlich von Tasmanien mehr als ein Dutzend toter Pottwale entdeckt wurden. Die 14 Kadaver lagen an der Küste von King Island zwischen Tasmanien und dem australischen Festland.

Zwei Jahre zuvor waren in der gleichen Region schon einmal hunderte Wale gestrandet. Damals hatten sich 470 Grindwale in die abgelegene Bucht verirrt. Bei einer aufwendigen Rettungsaktion konnten 111 Tiere gerettet werden. (mit dpa)