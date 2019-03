06:50 Uhr

26-jähriger Asylbewerber an Haltestelle niedergestochen

In Darmstadt wurde am Dienstagabend ein 26-Jähriger niedergestochen und schwer verletzt.

Ein 26-jähriger Asylbewerber ist am Dienstabend an einer Haltestelle in Darmstadt niedergestochen und schwer verletzt worden.

Am vergangenen Dienstagabend ist in Darmstadt ein 26 Jahre alter, aus Afghanistan stammender Asylbewerber unvermittelt niedergestochen und schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich an einer Straßenbahnhaltestelle in der Heidelberger Straße. Wie Robert Hartmann, der Sprecher der Staatsanwaltschaf in Darmstadt am Mittwoch mitteilte, sei der junge Mann nun außer Lebensgefahr.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. „Für eine politisch oder fremdenfeindlich motivierte Tat gibt es zurzeit keine Hinweise“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Darmstadt weiter. Erste Ermittlungen deuteten jedoch eher auf einen Streit im privaten Umfeld hin.

Dreiergruppe sticht auf 26-jährigen Asylbewerber ein

Zu der Tat war es am Dienstag gegen 21.55 Uhr gekommen. Nach einigen Zeugenaussagen stand der 26-Jährige mit einer weiteren Gruppe, bestehend aus drei Männern, an der Haltestelle. Diese stachen nach kurzer Zeit unvermittelt auf den 26-Jährigen ein. Die drei Tatverdächtigen Männer flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt.

Nach Angaben der Zeugen, soll es sich bei den Männern ebenfalls um Menschen mit Migrationshintergrund gehandelt haben. Das Opfer wurde nach der Tat in ein Krankenhaus in Darmstadt gebracht und wird derzeit dort behandelt. Bis zum Mittwochabend liefen Fahndung und Zeugenbefragungen weiter.

Polizei sucht weitere Zeugen im Fall des niedergestochenen Asylbewerbers

Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Es werden weitere Zeugen gesucht, die sich zum Tatzeitpunkt an im Bereich der Eschollbrücker Straße/Heidelberger Straße in Darmstadt aufgehalten haben. Außerdem sucht die Polizei nach Zeugen, die kurze Zeit darauf in der Innenstadt verdächtige Personen oder andere Auffälligkeiten beobachtet haben. (dpa, AZ)

Themen Folgen