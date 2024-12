27 Sprüche für Heiligabend: Mit diesen Grüßen stimmen Sie sich auf Weihnachten ein

Offiziell wird Weihnachten in den meisten Ländern ab dem 25. Dezember gefeiert. In Deutschland gehört aber auch Heiligabend zu den Feierlichkeiten. Viele Familien machen am 24. Geschenkübergabe und auch die Geschäfte schließen an Heiligabend früher. Egal wann und wie die Weihnachtszeit gestartet wird: Viele freuen sich über kurze Sprüche als kleine Aufmerksamkeit. Hier finden Sie Inspiration aus eigener Feder.

Sprüche für Heiligabend: Kurze und schöne Grüße zum Verschicken

Wenn drinnen sanft die Kerzen scheinen, bin ich mit mir total im Reinen. Heiligabend ist einfach wundervoll, endlich weg mit all dem Groll. Geschenke unterm Baum versteckt, sie werden auch schon bald entdeckt. Glocken klingen, weit und breit, Weihnachtsfreude, Heiterkeit! Lebkuchen, Zimt und Mandelduft, Weihnachten liegt in der Luft! Schneemann grüßt im weißen Garten, das Weihnachtsfest, es kann jetzt starten. Frohe Weihnacht, es klingen die Glocken, lasset uns gemeinsam frohlocken. Lichter glänzen, Kerzen brennen, während wir zur Tanne rennen. Lieder klingen, Geschenke bunt, hab schon einen Keks im Mund. Wir singen schöne Weihnachtslieder, draußen fällt der Schnee hernieder. Ich wünsche dir einen besinnlichen Heiligabend! An Heiligabend wird der Baum geschmückt und ich bin jetzt schon ganz entzückt, von all der Magie hier in der Luft und diesem schönen Kerzenduft. Schneeflocken tanzen leis' im Wind, heute kommt das Christuskind. Heiligabend steht vor Tür, und es kommt Besuch zu mir. Vielleicht sieht es bei dir auch so aus. Lass uns feiern in Saus und Braus. Heiligabend beginnt, wir sind alle bereit , wir gehen raus zur Weihnachtszeit!

Sprüche an Heiligabend: So wünschen Sie "Guten Morgen"

Guten Morgen, die Glocken erklingen, Heiligabend kann endlich beginnen! Ich hoffe heute Morgen lässt du los all deine Sorgen. Heiligabend startet bald und der Sekt steht auch schon kalt! Dein Tag soll heut' mit Freude starten, ich kann es selbst kaum noch erwarten! Frohes Fest! Hast du an Heiligabend Sorgen, kannst du dir hier ein Lächeln borgen! Heiligabend ist jetzt da, ich hoffe dir geht's wunderbar! Der Wecker klingelt, oh wie fein, heute wird ein Festtag sein. Ich wünsche dir eine fröhliche Weihnachtszeit und einen schönen Start in den Heiligabend!

Lustige Sprüche für Heiligabend

Hast du Glühwein im Glas, macht auch Heiligabend Spaß! Alle Jahre wieder, stopfen wir uns voll. Was gibt es da zu meckern? Ich finde es toll! Frohe Weihnachten! Remember, remember den 24. Dezember, bis dahin musst du alles haben, sonst gibt es keine schönen Gaben! Was das Christkind nicht verrät: bin mit Geschenken übersät. Wohin nur mit dem ganzen Zeug, mal sehen, ob sich wer anders freut. Heiligabend ist wieder da, ich sage laut: hurra! Dir wünsche ich eine entspannte Zeit, ich seh’ nur Essen weit und breit! Kerzenlicht flackert im Haus, heute gehe ich nicht raus. Ich wünsche dir einen besinnlichen Heiligabend. Zu Heiligabend schreibe ich dir ganz famos: am Wochenende ist nix los. Das soll aber auch so bleiben, kannst dir selbst die Zeit vertreiben. Heiligabend ist schon morgen, muss noch ein Geschenk besorgen. Jedes Jahr das gleiche Spiel, geh' vielleicht bald ins Exil. Jetzt steht Heiligabend an - da sage ich: rette sich, wer kann!