vor 26 Min.

28-Jähriger soll Mann in Stuttgart auf offener Straße erstochen haben

In Stuttgart ist ein 36 Jahre alter Mann getötet worden. Bei der Waffe handelt es sich um ein schwertähnlichen Gegenstand.

Am Mittwochabend wurde ein Mann in Stuttgart tödlich verletzt. Der 36-Jährige wurde im Streit erstochen. Die Polizei hat einen Verdächtigen verhaftet.

Nach der Tötung eines Mannes auf offener Straße in Stuttgart soll ein festgenommener Verdächtiger am Donnerstag vernommen werden. Nach Angaben der Polizei ging gegen 18.15 Uhr ein Anruf ein. Das Opfer, ein 36 Jahre alter Mann aus Deutschland, war offenbar im Zuge einer Auseinandersetzung am Mittwochabend mit einem "schwertähnlichen Gegenstand" erstochen worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Trotz sofortiger Rettungsversuche starb das Opfer. Die Leiche habe Stich- und Schnittverletzungen aufgewiesen, sagte ein Polizeisprecher.

Der mutmaßliche Täter soll anschließend mit dem Fahrrad geflüchtet sein. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie errichtete mehrere Straßensperren und suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Täter. Die Waffe wurde am Abend in einem Gebüsch gefunden. Am späten Abend nahmen die Beamten einen Mann fest.

Nun wurden weitere Einzelheiten bekannt: Demnach wohnten der 28-jährige Verdächtige, bei dem es sich laut Polizei um einen syrischen Staatsbürger handelt, und das Opfer bis vor kurzem zusammen. Die genauen Hintergründe der Bluttat waren jedoch zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.

Mann in Stuttgart-Fasanenhof mit einer Art Schwert erstochen

Die Tat fand vor einem Wohnhausblock in der Fasanenhofstraße in Stuttgart statt. Die Stuttgarter Zeitung zitiert einen 42-jährigen Anwohner, der die Auseinandersetzung miterlebte. Er sagte beim Anblick des Opfers: "Da ist nichts mehr zu machen gewesen."

Das Verbrechen ereignete sich im südlichen Stadtteil Fasanenhof, der direkt an der Autobahn 8 und der Bundesstraße 27 liegt. Rund um den Tatort stehen viele mehrgeschossige Wohnhäuser.

Medien- und Zeugenberichte, wonach es sich bei der Mordwaffe um eine Machete handeln soll, bestätigte der Polizeisprecher nicht. Eine Machete ist ein starkes, etwa 3 mm dickes Messer. Seinen häufigsten Gebrauch findet das Messer bei der Ernte von Zuckerrohr. Die Machete wird dabei zum Schneiden und Säuberung des Zuckerrohrs eingesetzt. (AZ/dpa)

Themen Folgen