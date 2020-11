vor 52 Min.

28-Jähriger stirbt nach Streit an Augsburger Haltestelle

Polizeibeamte inspizieren einen abgesperrten Tatort in der Nähe einer Haltestelle in Augsburg.

An einer Haltestelle gerät ein junger Mann mit einem Pärchen in einen Streit. Kurz darauf ist der 28-Jährige tot. Was ist in Augsburg passiert?

Infolge eines Streits an einer Haltestelle in Augsburg ist ein Mann ums Leben gekommen.

Der 28-Jährige sei Zeugenaussagen zufolge am Freitagabend mit einem Pärchen in Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher in Augsburg. Der Mann ging demnach zu Boden, das Pärchen flüchtete. Der 28-Jährige sei noch am Tatort gestorben, sagte der Sprecher. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Die Ursache des Streits sei noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:201128-99-493150/2 (dpa)

Themen folgen