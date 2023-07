29-Euro-Ticket in Bayern: Ab wann und für wen gilt es?

Ab dem 1. September 2023 soll es in Bayern das Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende als 29-Euro-Ticket geben. Die wichtigsten Infos zum 29-Euro-Ticket lesen Sie hier.

Ab dem 1. September 2023 können Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende in Bayern das Deutschlandticket für ermäßigte 29 Euro erwerben: Das hat das bayerische Kabinett diese Woche beschlossen. Alle Infos zum 29-Euro-Ticket lesen Sie hier.

Wer kann das 29-Euro-Ticket kaufen?

Ab dem 1. Mai 2023 kann man bundesweit das Deutschlandticket kaufen. Für 49 Euro pro Monat kann man mit dem Deutschlandticket alle Busse und Bahnen im öffentlichen Regional- und Nahverkehr nutzen — und zwar deutschlandweit. Das Interesse am Deutschlandticket ist bisher groß.

Das bayerische Kabinett hat jetzt beschlossen: Ab dem 1. September 2023 soll das Deutschlandticket in Bayern für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende vergünstigt angeboten werden — und zwar für 29 Euro statt für 49 Euro.

Das es in Bayern ein 29-Euro-Ticket geben wird, hat sich schon angedeut. So hat sich Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) schon länger für ein 29-Euro-Ticket stark gemacht.

29-Euro-Ticket: Wann kommt das Ticket?

Damit es nicht zu einer Ungleichheit zwischen Schülern und Studenten kommt, sollen für Schüler durch eine Absenkung der Familienbelastungsgrenze die Kosten für den Schulweg ebenfalls auf 29 Euro sinken. Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreite (CSU) sagt dazu: "Wir werden diese Änderung so vornehmen, dass sie noch zum Schuljahresbeginn 2023/2024 in Kraft tritt."

29-Euro-Ticket: Was passiert mit dem Semesterticket?

Das 29-Euro-Ticket soll die Semestertickets an Hochschulen nicht ablösen, sondern in die bestehenden Semestertickets integriert werden. Das bedeutet: Der Gesamtpreis aus einem Semesterticket und dem monatlich kündbaren 29-Euro-Ticket soll 29 Euro pro Monat betragen — oder 174 Euro pro Semester.

Ab wann kann man das 29-Euro-Ticket kaufen?

Das 29-Euro-Ticket soll ab dem 1. September 2023 in Bayern angeboten werden. Bis dahin können Auszubildende, Studenten und Freiwilligendienstleistende auf das 49-Euro-Ticket zurückgreifen, das ab dem 1. Mai 2023 gültig ist. Auch, wenn das 49-Euro-Ticket für viele Schüler und Studenten wohl zu teuer ist.

Wohin kann man mit dem 29-Euro-Ticket fahren?

Das 29-Euro-Ticket ist ein ermäßigtes Deutschlandticket. Man kann damit alle Busse und Bahnen im öffentlichen Regional- und Nahverkehr nutzen. Ausgenommen sind der Fernverkehr und Fahrten in der ersten Klasse. In den ICE kann man sich also nicht setzen. Doch wer etwa in München eine Ausbildung macht, kann ab dem 1. September 2023 mit dem 29-Euro-Ticket auch in Berlin U-Bahn fahren.