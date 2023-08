29-Euro-Ticket in Bayern: Ab wann und für wen gilt es?

Ab dem 1. September 2023 soll es in Bayern das Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende als 29-Euro-Ticket geben. Die wichtigsten Infos zum 29-Euro-Ticket lesen Sie hier.

Ab dem 1. September 2023 können Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende in Bayern das Deutschlandticket ermäßigt für 29 Euro erwerben: Das hat das bayerische Kabinett beschlossen. Alle Infos zum 29-Euro-Ticket oder Ermäßigungs-Ticket lesen Sie hier.

Wer kann das 29-Euro-Ticket kaufen?

Ab 1. September 2023 soll es in Bayern neben dem Deutschlandticket, das bisher großen Anklang findet, auch ein ermäßigtes Ticket für 29 Euro geben.

Laut dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bauen und Verkehr sind drei Gruppen berechtigt, das 29-Euro-Ticket zu kaufen: Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende, deren Hauptwohnsitz oder deren Schulort, Studienort bzw. Dienstort in Bayern liegt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Als Auszubildende gelten:

Auszubildende (mit oder ohne Behinderung) mit einem Berufsausbildungsvertrag sowie Teilnehmende an Jugendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine Ausbildung

Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule oder Berufsfachschule

Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende an einer Fachakademie

Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und des Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderlehrern

Auszubildende an der Fachschule

Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der Ausbildungszeit

Als Studierende gelten:

Studierende an Hochschulen

Studierende einer sonstigen Einrichtung

Studierende an einer Fachakademie

Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der Ausbildungszeit und vergleichbare Studierende, welche die Qualifikation für eine Fachlaufbahn außerhalb eines Beamtenverhältnisses erwerben

Als Freiwilligendienstleistende gelten:

Lesen Sie dazu auch

Bundesfreiwilligendienstleistende

Freiwilligendienstleistende ( Freiwilliges soziales Jahr , Freiwilliges ökologisches Jahr, etc.)

29-Euro-Ticket: Wann kommt das Ticket?

Das ermäßigte 29-Euro-Ticket soll laut dem Bayerischen Staatsministerium für Auszubildende sowie Freiwilligendienstleistende ab 1. September und für Studierende zum Wintersemester 2023/2024 erhältlich sein und ist genau wie das Deutschlandticket bundesweit nutzbar.

29-Euro-Ticket: Was passiert mit dem Semesterticket?

Das 29-Euro-Ticket soll die Semestertickets an Hochschulen nicht ablösen, sondern in die bestehenden Semestertickets integriert werden. Das bedeutet: Der Gesamtpreis aus einem Semesterticket und dem monatlich kündbaren 29-Euro-Ticket soll 29 Euro pro Monat betragen — oder 174 Euro pro Semester.

Ab wann kann man das 29-Euro-Ticket kaufen?

Das 29-Euro-Ticket wird für Auszubildende sowie Freiwilligendienstleistende ab 1. September 2023 in Bayern angeboten. Studierende werden in der Regel über ihre Hochschule informiert.

Auszubildende sowie Freiwilligendienstleistende werden auf bahnland-bayern.de gebeten, ihre Bestellung mindestens 14 Tage vor dem gewünschten Gültigkeitsbeginn abzuschicken. Wer das 29-Euro-Ticket also zum 1. September erhalten möchte, muss den Antrag bis 17. August eingereicht haben. Für den Antrag wird außerdem ein Nachweis der Bildungseinrichtung - bei Auszubildenden - sowie bei Freiwilligendienstleistenden ein Nachweis des Trägers, bei dem der Dienst geleistet wird, benötigt. Das bayernweit einheitliche Nachweisformular kann unter www.bahnland-bayern.de/ermaessigungsticket heruntergeladen und ausgefüllt bei den gelisteten Verkaufspartnern eingereicht werden.

Wohin kann man mit dem 29-Euro-Ticket fahren?

Das 29-Euro-Ticket ist ein ermäßigtes Deutschlandticket. Man kann damit alle Busse und Bahnen im öffentlichen Regional- und Nahverkehr nutzen. Ausgenommen sind der Fernverkehr und Fahrten in der ersten Klasse. In den ICE kann man sich also nicht setzen. Doch wer etwa in München eine Ausbildung macht, kann ab dem 1. September 2023 mit dem 29-Euro-Ticket auch in Berlin U-Bahn fahren.