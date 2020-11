vor 1 Min.

3 Familien 3 Chancen – Das große Sozialexperiment: Sendetermine und Übertragung

"3 Familien 3 Chancen" 2020 läuft Ende November mit neuen Folgen bei RTL 2. Sendetermine, Sendezeit und Übertragung - hier erhalten Sie alle Infos zur Sendung.

Von Elisa Jebelean

In "3 Familien 3 Chancen" bekommen Familien, die von Sozialleistungen leben, die Chance auf ein neues Leben. Mit 10.000 Euro Startkapital und konkreten Jobangeboten soll den Familien ein Lebenswandel ermöglicht werden, so die Information des Senders. "Unternehmerin des Jahres 2018" Emitis Pohl und Selfmade-Millionär Patrick Grabowski unterstützen die Familien bei dem Vorhaben und führen durch die Sendung.

Sendetermine, Sendezeit und Übertragung live im TV und Stream - lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zu "3 Familien 3 Chancen".

"3 Familien 3 Chancen": Start-Termin im TV

"3 Familien 3 Chancen – Das große Sozialexperiment" 2020 läuft am Montag, 23. November, im Fernsehen bei RTL 2 an. Eine Folge dauert in etwa 90 Minuten. Es werden zwei Folgen hintereinander gezeigt.

3 Familien 3 Chancen: Sendezeit und Sendetermine

Laut RTL 2 sind vorerst sechs Folgen des Sozialexperiments geplant. Die ersten beiden Sendetermine sind schon offiziell bestätigt, die restlichen Sendetermine können sich also noch ändern. Hier finden Sie eine vorläufige Übersicht:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 Montag, 23. November 20.15 Uhr RTL 2 2 Montag, 23. November 22.15 Uhr RTL 2 3 Montag, 30. November 20.15 Uhr RTL 2 4 Montag, 30. November 22.15 Uhr RTL 2 5 Montag, 7. Dezember 20.15 Uhr RTL 2 6 Montag, 7. Dezember 22.15 Uhr RTL 2

"3 Familien 3 Chancen" 2020: Übertragung live im TV und Stream und Wiederholungen

"3 Familien 3 Chancen" 2020 ist im Fernsehen bei RTL 2 zu sehen. Eine Wiederholung der einzelnen Folgen im TV ist bisher nicht geplant. Es gibt allerdings eine andere Option: Über TVNow kann die Sendung zu jeder Tageszeit 30 Tage lang nach der Ausstrahlung im Fernsehen kostenlos angesehen werden - danach sind die Folgen nur mit einer Premium-Mitgliedschaft verfügbar. Diese kostet 4,99 Euro im Monat.

"3 Familien 3 Chancen": Diese Familien sind dabei

Die drei teilnehmenden Familien leben am Existenzminimum und haben teilweise noch nie einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Das soll sich nun ändern: Mit der Hilfe von RTL 2 haben sie nun sechs Monate lang die Chance ihren Alltag neu zu strukturen. Das sind die Teilnehmer:

Xenia (23) und Christian (26)

Bei Michel (32) und Denise (27)

Manuela (39) und Patrick (36)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen