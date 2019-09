vor 18 Min.

3. Staffel "Love Island" 2019: heute live im TV und Stream

Kandidat Yasin nimmt es mit der Treue zu Freundin Samira nicht so ernst. Die 3. Staffel "Love Island" 2019, heute live im TV und Stream.

Die 7. Folge von "Love Island" wird heute um 22.25 Uhr auf RTL2 zu sehen sein. Hier lesen Sie, wie Sie Staffel 3 der Dating-Show live im TV und Stream verfolgen können.

"Love Island" läuft heute Abend wieder live bei RTL2. Im Paradies scheint so schnell keine Ruhe einzukehren - speziell in der Beziehung von Yasin und Samira. Zwischen den beiden Kandidaten hatte es von Anfang an gefunkt. Bei der letzten "Paarungszeremonie" kürten sie sich dann offiziell zum "Couple".

Doch beim Dreier-Date mit der neuen Kandidatin Julia ging es in der Dusche allerdings zur Sache - zwischen dem eigentlich vergebenen Yasin und Julia. Als Samira davon erfährt, ist sie weniger begeistert. Für Yasin sei alles nur ein Spaß gewesen. Ob das Samira besänftigen kann?

In der diesjährigen Staffel haben die Kandidaten etwas länger Zeit, um sich auf dem paradiesischen Eiland ineinander zu verlieben. Insgesamt vier Wochen dürfen sich die "Love Island"-Teilnehmer kennen und lieben lernen. In der vorigen Staffel standen den Teilnehmern dafür nur drei Wochen zur Verfügung. Moderiert wird die Sendung erneut von Jana Ina Zarrella, die "Love Island" schon seit 2017 begleitet.

Die dritte Staffel startete am Montag, 9. September 2019, im Fernsehen auf RTL2. Bis zum "Love Island"-Finale 2019 am Montag, 7. Oktober, strahlt der Sender jeden Montag um 20.15 Uhr und von Dienstag bis Sonntag um 22.15 Uhr die neuen Folgen aus.

"Love Island" 2019 heute im Live-Stream

Wer keinen TV-Anschluss besitzt oder es einfach nicht rechtzeitig für die neue Folge Nachhause schafft, kann sich die dritte Staffel von "Love Island" 2019 problemlos im Live-Stream ansehen. Dies ermöglicht der eigene Streamingdienst der Mediengruppe RTL, TVNOW. Zudem sind alle Folgen der neusten Staffel nach der TV-Ausstrahlung der letzte Folge sieben Tage lang auf der kostenpflichtigen Plattform verfügbar (voraussichtlich bis zum 14. Oktober 2019).

"Love Island" 2019: Mit "Love Island"-App den Show-Verlauf von Staffel 3 mitbestimmen

Wie bereits im letzten Jahr können die Zuschauer parallel zur TV- und Stream-Übertragung von "Love Island" 2019 die Kuppelshow mitgestalten. Laut RTL2 wird dies durch die App "Love Island" ermöglicht. Dort können Nutzer für ihre Favoriten stimmen und am Ende schließlich mitentscheiden, wer zum "Love Island"-Sieger 2019 gekrönt wird.

Die App ist für Android und iOS-Geräte in den entsprechenden App-Stores kostenlos verfügbar. (AZ)

