"3 Body Problem": Start, Handlung, Besetzung und alle Infos zur Netflix-Serie

Die neue Sci-Fi-Serie "3 Body Problem" geht demnächst bei Netflix an den Start. Alle Infos rund um Folgen, Besetzung, Handlung, Stream und einen Trailer gibt es hier.

"3 Body Problem" basiert auf der Trisolaris-Trilogie des chinesischen Schriftstellers Liu Cixin und ist das neueste Machwerk von David Benioff und D. B. Weiss, die sich bereits mit der Adaption von "Game of Thrones" einen Namen gemacht haben. Während die ersten Staffeln der Fantasy-Serie von Kritikern und Fans durch die Bank in höchsten Tönen gelobt wurden, ließ die Qualität der Drehbücher mit den späteren Staffeln merklich nach. Das lag wohl daran, dass den Autoren die Romanvorlagen von George R.R. Martin ausgingen, was dem Finale der Serie viel Kritik einbrachte. Bei "3 Body Problem" kann das Duo aber auf eine fertige Vorlage zurückgreifen und für das Adaptieren haben sie mit "GoT" ja durchaus Talent bewiesen.

Worum geht es in "3 Body Problem"? Wann geht die Serie bei Netflix an den Start und welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum neuen Sci-Fi-Epos haben wir hier für Sie.

"3 Body Problem": Start der Serie bei Netflix

Der Streaming-Anbieter Netflix hat bereits einen Release-Termin für "3 Body Problem" veröffentlicht: Am 21. März 2024 um 8 Uhr werden alle Folgen der Serie zur Verfügung gestellt. Weiss sagte vor dem Start der Serie, dass es für Zuschauerinnen und Zuschauer trotz der komplexen Story nicht nötig sei, die Bücher vor dem Ansehen gelesen zu haben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Handlung von "3 Body Problem": Worum geht es in der Sci-Fi-Serie?

Wie bereits erwähnt basiert die Serie auf den Büchern von Liu Cixin, wobei die erste Staffel eine Adaption des ersten Buches ist, das im deutschen "Die drei Sonnen" heißt. Die Fortsetzungen namens "Der dunkle Wald" und "Jenseits der Zeit" wurden jeweils erst rund zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung ins Deutsche übersetzt.

Die Geschichte von "3 Body Problem" nimmt ihren Anfang im China der 1960er Jahre. Die Wissenschaftlerin Ye Wenjie schickt von einer ablegegenen Radarbasis aus eine Nachricht ins All - und erhält wieder erwarten eine Antwort in Form einer Warnung von der außerirdischen Zivilisation der Trisolarier. Sie beschließt die Warnung zu ignorieren und bittet die Trisolarier stattdessen, auf die Erde zu kommen. Das tritt eine Reihe von Ereignissen los, deren Konsequenzen noch in der Gegenwart zu spüren sind. Als Naturgesetze plötzlich beginnen sich aufzulösen, schließen sich mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einem Ermittler zusammen, um sich der drohenden Gefahr in den Weg zu stellen.

Besetzung von "3 Body Problem": Die Schauspieler im Cast

Zu den Hauptdarstellern von "3 Body Problem" gehört unter anderem Benedict Wong, der Marvel-Fans aus den "Doctor Strange"-Filmen bekannt vorkommen dürfte. Mit dabei ist außerdem John Bradley-West, der bereits in "Game of Thrones" mit David Benioff und D. B. Weiss gearbeitet hat. Er spielte die Rolle von Samwell Tarly, der gemeinsam mit John Snow zur Nachtwache gehört. Hier finden Sie die Besetzung von "3 Body Problem" im Überblick:

Saamer Usmani als Raj Varma

Jess Hong als Jin Cheng

als Jovan Adepo als Saul Durand

Sea Shimooka als Sophon

Zine Tseng als junge Ye Wenjie

Rosalind Chao als Ye Wenjie (Gegenwart)

als (Gegenwart) Benedict Wong als Shi Qiang

als Shi Qiang John Bradley als Jack Rooney

als Jack Rooney Eiza González als Auggie Salazar

Alex Sharp als Will Downing

als Will Downing Liam Cunningham als Thomas Wade

als Thomas Wade Marlo Kelly als Tatiana

als Tatiana Ben Schnetzer als junger Mike Evans

Jonathan Pryce als Mike Evans (Gegenwart)

als (Gegenwart) Eve Ridley

Jason Forbes

Stacy Abalogun

"3 Body Problem" bei Netflix: Wie viele Folgen wird es geben?

Wie lang die Folgen von "3 Body Problem" sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass die Episoden zwischen 40 und 60 Minuten dauern werden. Ebenso wenig bekannt sind die Folgen-Titel. Wir reichen sie nach, sobald Netflix die entsprechenden Infos veröffentlicht.

Folge 1: Titel noch nicht bekannt, 21. März 2024

Folge 2: Titel noch nicht bekannt, 21. März 2024

Folge 3: Titel noch nicht bekannt, 21. März 2024

Folge 4: Titel noch nicht bekannt, 21. März 2024

Folge 5: Titel noch nicht bekannt, 21. März 2024

Folge 6: Titel noch nicht bekannt, 21. März 2024

Folge 7: Titel noch nicht bekannt, 21. März 2024

Folge 8: Titel noch nicht bekannt, 21. März 2024

Trailer zu "3 Body Problem"

Anfang des Jahres hat Netflix einen Trailer zu "3 Body Problem" veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen: