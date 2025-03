1:0 in Osnabrück: Wehen Wiesbaden siegt an der Bremer Brücke

Die Achterbahnfahrt des SV Wehen Wiesbaden in der 3. Fußball-Liga geht weiter. Nach der Niederlage zuletzt gegen Aue gewannen die Hessen im Freitagabend-Spiel mit 1:0 (0:0) gegen den Zweitliga-Mitabsteiger VfL Osnabrück. Thjimen Goppel gelang in der 55. Minute das Tor des Tages an der Bremer Brücke.

Wehens Coach Nils Döring änderte seine Elf auf drei Positionen. Fatih Kaya fehlt gesperrt, Gino Fechner und Nikolas Agrafiotis rotierten auf die Bank. Dafür spielten Emanuel Taffertshofer, Bjarke Jacobsen und Ben Nink. Für den erst 17-jährigen Mittelfeldspieler war es das Startelfdebüt.

Niveauarm im ersten Durchgang

Im ersten Durchgang war der SVWW zunächst bemüht, Sicherheit in sein Spiel zu bekommen. So bestimmten die Hausherren die Partie, welche sich aber weitgehend zwischen den Strafräumen abspielte. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Den einzigen Torschuss gab der VfL ab, Florian Stritzel im Wehener Tor hatte keine Probleme.

Nach der Pause nutzte der SVWW die erste Möglichkeit zur Führung. Nink behielt die Übersicht und passte zurück auf den anstürmenden Goppel, der aus 16 Meter den Ball direkt verwertete. Danach übernahm Osnabrück die Regie und versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Glück hatte Wehen Wiesbaden, dass ein Foul von Taffertshofer (75.) im Strafraum nicht mit Elfmeter bestraft wurde.