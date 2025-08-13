Wehen Wiesbaden holt Innenverteidiger aus Sandhausen

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat den Innenverteidiger Jakob Lewald verpflichtet. Der Abwehrspieler stand zuletzt beim SV Sandhausen unter Vertrag und wechselt ablösefrei. Der 26-Jährige unterschrieb nach Angaben des Clubs einen Zweijahresvertrag.

Der gebürtige Bremer durchlief elf Jahre lang das Nachwuchsleistungszentrum des SV Werder. In der vergangenen Saison kam Lewald auf 32 Drittliga-Partien bei Absteiger Sandhausen.