Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

3. Fußball-Liga: Wehen Wiesbaden holt Innenverteidiger aus Sandhausen

3. Fußball-Liga

Wehen Wiesbaden holt Innenverteidiger aus Sandhausen

Der SV Wehen Wiesbaden hat einen neuen Abwehrspieler. Er kommt von einem Absteiger.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Jakob Lewald (links) in Aktion.
    Jakob Lewald (links) in Aktion. Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

    Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat den Innenverteidiger Jakob Lewald verpflichtet. Der Abwehrspieler stand zuletzt beim SV Sandhausen unter Vertrag und wechselt ablösefrei. Der 26-Jährige unterschrieb nach Angaben des Clubs einen Zweijahresvertrag.

    Der gebürtige Bremer durchlief elf Jahre lang das Nachwuchsleistungszentrum des SV Werder. In der vergangenen Saison kam Lewald auf 32 Drittliga-Partien bei Absteiger Sandhausen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden