SV Wehen Wiesbaden zum Liga-Auftakt mit Heimspiel gegen Ulm

Der SV Wehen Wiesbaden startet mit einem Heimspiel in die neue Drittliga-Saison. Gegner am ersten August-Wochenende ist Zweitliga-Absteiger SSV Ulm. Im ersten Auswärtsspiel gastieren die Rot-Schwarzen dann eine Woche später beim SC Verl. Das geht aus dem veröffentlichten Spielplan des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hervor.

Das DFB-Pokalspiel in der ersten Runde gegen den deutschen Meister FC Bayern München findet zwischen dem dritten und vierten Spieltag statt. gespielt wird am 27. August, 20:45 Uhr.

Rückrundenstart am 16.-18. Januar

Bis zur Winterpause werden alle 19 Partien der Hinrunde gespielt. Am finalen Spieltag vor dem Jahreswechsel (19. bis 21. Dezember) müssen die Hessen ins Kraichgau zu Aufsteiger TSG Hoffenheim II.

Nach einer vierwöchigen Winterpause startet die Liga am Wochenende 16./17./ 18. Januar 2026 in die zweite Saisonhälfte. Der SVWW muss dann zum Rückrundenauftakt nach Ulm. Das Saisonfinale bestreiten die Hessen in der heimischen Brita Arena am 16. Mai gegen die Hoffenheim Bundesliga-Reserve.