Wehen Wiesbaden kassiert überraschende Pleite in Hannover

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden kann seine Aufstiegsambitionen wohl begraben. Elf Minuten reichen dem abstiegsbedrohten Team von Hannover 96 II, um die Hessen aus allen Träumen zu reißen. Florian Brandt (53. Minute), Eric Uhlmann (59.) und Kolja Oudenne (64.) schossen beim 2:3 (0:0) die Tore für die Hausherren. Moritz Flotho (66.) und Nikolas Agrafiotis (87.) konnten nur noch verkürzen.

Nach dem Remis unter der Woche gegen 1860 München war diese Niederlage ein erneuter Tiefschlag im Kampf um den direkten Wiederaufstieg. Die Hessen bleiben bei 41 Punkten im tristen Mittelfeld der Tabelle.

Ideenlos und hinten mit Lücken

SVWW-Coach Nils Döring änderte seine Startelf einmal. Tarik Gözüsirin kehrte nach Gelbsperre zurück, dafür rückte Bjarke Jacobsen für den gesperrten Florian Carstens zurück in die Innenverteidigung. Gözüsirin hatte nach zehn Sekunden auch gleich die erste Möglichkeit für die schwungvoll beginnenden Gäste.

Wiesbaden übernahm die Spielkontrolle, biss sich aber an der Defensive der Hausherren die Zähne aus. Thijmen Goppel (24.) vergab allein vor dem Tor die sichere Führung. In der Folge flachte die Partie immer weiter ab, es fehlte an Tempo und Leidenschaft.

Doppelschlag besiegelt Niederlage

Nach der Pause investierte Wiesbaden weiterhin zu wenig und wurde nach einer Ecke kalt erwischt. Gegen den platzierten Schuss von Brandt hatte Wiesbadens Keeper Florian Stritzel keine Chance. Wenige Minuten später legten die Niedersachsen zweimal nach. Bei allen Gegentoren sah die Abwehr der Gäste nicht gut aus. In der Schlussoffensive scheiterte Agrafiotis beim Stand von 2:3 einen Meter vor der Linie.