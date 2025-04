Wehen Wiesbaden verspielt Sieg gegen Mannheim

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat erneut einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt verpasst. Die Hessen mussten sich gegen Waldhof Mannheim mit einem 2:2 (1:1) begnügen und stecken damit weiter im Abstiegskampf. Der Abstand zur Abstiegszone beträgt aktuell sechs Punkte. Borussia Dortmund II könnte diesen mit einem Sieg am Sonntag noch verringern.

Nick Bätzner (44. Minute) und Ryan Johansson (73.) erzielten vor 6.000 Zuschauern die Tore für den SVWW. Felix Lohkemper (45.+3) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich geschossen, Sascha Voelcke (86.) schockte die Hessen spät mit dem erneuten Gleichstand.

Wiesbaden gibt Führung zweimal aus der Hand

Wiesbaden verlegte sich wie Mannheim zunächst auf Sicherheit und versuchte, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Keines der Teams ging ein Risiko ein, sodass auch keine Torchancen kreiert wurden. Daher fiel die Führung doch etwas überraschend. Bätzner nutzte bei der Flanke von Thijmen Goppel eine Unachtsamkeit in der Waldhof-Hintermannschaft. Die Kurpfälzer antworteten aber noch in der Nachspielzeit.

Nach Wiederanpfiff hatte der SVWW gleich eine gute Möglichkeit, doch Moritz Flotho scheiterte an Gäste-Keeper Jan-Christoph Bartels. Die Hausherren behielten auch in der Folge die Kontrolle und erarbeiteten sich weitere Chancen. Eine davon nutzte Johansson mit einem wunderbaren Schlenzer zur erneuten Führung. Mannheim wurde nun wieder aktiver und belohnte sich spät.