30 Jahre "Quatsch Comedy Club": Sendetermine, Comedians und Übertragung im TV

30 Jahre "Quatsch Comedy Club" gibt es aktuell bei Sky zu sehen. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Sendetermine, Moderator, Comedians und Übertragung im TV und Stream.

Comedy-Fans aufgepasst: Der Sky-"Quatsch Comedy Club" feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Rund 50 Komikerinnen und Komiker sind mit von der Partie, um dem beliebten Comedy-Format die Ehre zu erweisen. Hier in unserem Artikel stellen wir Ihnen alles Wissenswerte rund um Sendetermine, Moderator, Comedians und Übertragung im TV und Stream vor.

30 Jahre "Quatsch Comedy Club": Sendetermine

Seit dem 27. Januar 2022 läuft die neue Staffel "Quatsch Comedy Club", der sein 30-jähriges Jubiläum feiert, auf Sky. Die Sendungen werden immer wöchentlich, am Donnerstag um 21 Uhr im Fernsehen gezeigt. Insgesamt 13 Folgen wird es geben - plus zwei Best-of-Episoden.

Hier die (vorläufigen) Sendetermine in der Übersicht:

Folge Termin Sender 1 Donnerstag, 27. Januar 2022 Sky Comedy , Sky Ticket 2 Donnerstag, 3. Februar 2022 Sky Comedy , Sky Ticket 3 Donnerstag, 10. Februar 2022 Sky Comedy , Sky Ticket 4 Donnerstag, 17. Februar 2022 Sky Comedy , Sky Ticket 5 Donnerstag, 24. Februar 2022 Sky Comedy , Sky Ticket 6 Donnerstag, 3. März 2022 Sky Comedy , Sky Ticket 7 Donnerstag, 10. März 2022 Sky Comedy , Sky Ticket 8 Donnerstag, 17. März 2022 Sky Comedy , Sky Ticket 9 Donnerstag, 24. März 2022 Sky Comedy , Sky Ticket 10 Donnerstag, 31. März 2022 Sky Comedy , Sky Ticket 11 Donnerstag, 7. April 2022 Sky Comedy , Sky Ticket 12 Donnerstag, 14. April 2022 Sky Comedy , Sky Ticket 13 Donnerstag, 21. April 2022 Sky Comedy , Sky Ticket Best-of 1 Donnerstag, 28. April 2022 Sky Comedy , Sky Ticket Best-of 2 Donnerstag, 5. Mai 2022 Sky Comedy , Sky Ticket

30 Jahre "Quatsch Comedy Club": Das ist Moderator Thomas Hermanns

Komiker Thomas Hermanns ist fast schon eine Institution beim "Quatsch Comedy Club", da er schließlich auch der Gründer des Formats und seitdem sein Moderator ist. Am 5. März 1963 wurde er in Bochum geboren und schreibt seit seinem 19. Lebensjahr Fernsehsendungen. Seit 1992 gibt es den "Quatsch Comedy Club". Außerdem inszeniert er immer wieder Shows für andere wie beispielsweise "Suchst Du?!" für Kaya Yanar. Seit 2008 lebt der heute 58-jährige in einer Lebenspartnerschaft mit Wolfgang Macht.

Im Laufe seiner Karriere hat der Komiker auch schon die ein oder andere Auszeichnung erhalten. Hier ein Überblick:

1997: Deutscher Comedypreis , Hauptpreis für " Quatsch Comedy Club"

, Hauptpreis für " Club" 2000: Deutscher Comedypreis , Beste Comedy-Show für " Quatsch Comedy Club"

, Beste Comedy-Show für " Club" 2006: Goldene Kamera in der Kategorie Comedy

in der Kategorie 2006: LEA Live Entertainment Award

2007: Kompassnadel des Schwulen Netzwerk NRW

2009: Deutscher Comedypreis , Bestes Comedyevent für " Quatsch Comedy Club"

, Bestes Comedyevent für " Club" 2012: Deutscher Comedypreis , Sonderpreis für 20 Jahre " Quatsch Comedy Club"

, Sonderpreis für 20 Jahre " Club" 2018: Bayerischer Fernsehpreis in der Kategorie Unterhaltung

Diese Comedians sind dabei bei 30 Jahre "Quatsch Comedy Club"

Rund 50 Komiker und Komikerinnen sind dabei bei der großen, 30-jährigen Jubiläumsstaffel vom "Quatsch Comedy Club". Alle können wir hier nicht auflisten, daher finden Sie in unserem Überblick hier nur eine kleine Auswahl der teilnehmenden Comedians, die eine Mischung aus Newcomern und Altbekannten bildet:

Ingo Appelt

Mirja Boes

Bülent Ceylan

Matze Knop

Oliver Pocher

Atze Schröder

Filiz Tasdan

Fabi Rommel

Lisa Feller

Johann König

Carolin Kebeskus

Rüdiger Hoffmann

Michael Mittermeier

Dieter Nuhr

Mirja Regensburg

Shahak Shapira

Ingmar Stadelmann

Olaf Schubert

Gayle Tufts

Shari Litt

Jonas Greiner

Luke Marija

30 Jahre "Quatsch Comedy Club": Übertragung im TV, gibt es einen Stream?

Übertragen wird die Jubiläumsstaffel vom "Quatsch Comedy Club" auf dem Pay-TV-Sender Sky. Sky Comedy ist der Sender, der die Comedy-Show zeigt. Außerdem zeigt Sky Ticket die neue Staffel im Stream.

Beide Sky-Angebote sind allerdings kostenpflichtig. 7,49 Euro betragen die Kosten aktuell monatlich für Sky Ticket, Sky Cinema kostet derzeit um die 22,50 Euro im Monat.