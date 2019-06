vor 18 Min.

30 kranke Partygäste - wurden ihnen K.o.-Tropfen verabreicht?

30 Partygästen sollen in Freiburg K.o.-Tropfen verabreicht worden sein.

Über 30 Partygäste erkrankten am Samstag im Verlauf einer Feier in Freiburg. Die Polizei geht davon aus, dass ihnen etwas in ihre Getränke gemischt wurde.

Ein Partyabend in Freiburg endete am vergangenen Samstag für einige Besucher im Krankenhaus. Im Laufe des Abends hatten immer mehr Besucher einer Party auf dem Messegelände über plötzliche Übelkeit und Unwohlsein geklagt. Einige hatten sich übergeben und mit Kreislaufproblemen zu kämpfen.

Zahlreiche Rettungskräfte auf Party in Freiburg im Einsatz

Mehr als 30 anwesende Partygäste mussten von den alarmierten Rettungskräften des Roten Kreuzes medizinisch behandelt werden. Die Feiernden seien zunächst von den Rettungskräften stabilisiert worden, da einige Besucher unter starken Kreislaufbeschwerden litten. Zehn der betroffenen Partygäste wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Mehr als 20 Menschen wurden weiter vor Ort behandelt. "Zeitweise mussten wir drei Notärzte hinzuziehen", sagte Matthias Reinbold vom DRK Freiburg dem SWR.

Polizei vermutet K.O.Tropfen in Getränken der Partygäste

Die Freiburger Polizei vermutet, dass die Symptome der betroffenen Gäste von K.o.-Tropfen in den Getränken verursacht worden sind. Um dies jedoch sicher sagen zu können, müssen aber noch die ausstehenden Blutuntersuchungen abgewartet werden, wie der Sprecher weiter ausführte. Zur Versorgung der Verletzten waren insgesamt etwa 30 Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes und der Malteser im Einsatz. (AZ/dpa)

Das sind K.-O.-Tropfen 1 / 5 Zurück Vorwärts Was sind K.O.-Tropfen? Ein Auszug aus der Infobroschüre "K.O.-Tropfen – Tipps und Hinweise , die dich schützen können" des Justizministeriums Nordrhein-Westfalen.

"K.-o.-Tropfen sind Drogen, die heimlich verabreicht werden, um jemanden handlungsunfähig, hilflos oder willenlos zu machen. Dazu werden Medikamente (Narkose- und Beruhigungsmittel) oder Partydrogen (GHB/GBL) eingesetzt...

... Das Gefährliche: K.-o.-Tropfen sind farb- und geruchlos . Vermischt mit einem Getränk kannst du die Tropfen noch nicht mal schmecken.

K.-o.-Tropfen werden insbesondere in Diskotheken, Lokalen oder auf Partys in die Getränke gemischt. Und auch Bekannte können Täter sein !

Wenn die Betroffenen willenlos oder bewusstlos sind, werden sie oft vergewaltigt oder ausgeraubt. Wichtig: Die Gefahr betrifft nicht nur Frauen, auch Männer können k. o. gehen!"

