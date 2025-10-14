A5 nach Unfall mit zwei Lkw gesperrt

Die A5 ist nach einem Verkehrsunfall mit zwei Lkw zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Alsfeld-Ost in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die beiden Fahrer im Alter von 73 und 53 Jahren blieben laut Polizei unverletzt.

Wie die Beamten mitteilten, stand ein Lkw wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen und zum Teil auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Norden. Aus bisher ungeklärter Ursache setzte sich dieses Gespann in Bewegung und rollte entgegen der Fahrtrichtung.

Auffahrunfall mit Pannenfahrzeug

Der Fahrer eines weiteren Lkw bemerkte dies nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem rückwärts rollenden Fahrzeug. Dessen Sattelauflieger wurde quer zur Fahrtrichtung verschoben und blockierte dadurch die gesamte Straße in Richtung Norden.

Durch den Aufprall riss an dem auffahrenden Gespann die Plane auf und die Ladung aus Lebensmitteln, Sekt und Spirituosen verteilte sich über beide Fahrbahnen.

A5 bleibt in Richtung Norden gesperrt

Die Fahrbahn in Richtung Süden konnte laut Polizei am frühen Morgen wieder freigegeben werden, sodass sich der Rückstau innerhalb von 50 Minuten auflöste. In Richtung Norden bleibt die A5 wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch länger gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 300.000 Euro.