3000 Mal "Alles was zählt": Jubiläum mit Hochzeitsfeier Panorama

Bald läuft die 3000. Folge der Daily Soap «Alles was zählt».

Seit zwölf Jahren im Programm und zur 3000. Folge gibt es eine Jubiläumssendung: Die Daily Soap "Alles was zählt".

Runde Sache bei RTL: Von seiner Daily Soap "Alles was zählt" (AWZ) zeigt der Sender bald seine 3000. Folge. Die Seifenoper rund um die Familie Steinkamp in Essen ist seit 2006 im RTL-Vorabendprogramm.

In der Jubiläumsfolge am 15. August steht die Hochzeit von Jenny Steinkamp (Kaja Schmidt-Tychsen) und Deniz Öztürk (Igor Dolgatschew) im Mittelpunkt, wie der Privatsender am Donnerstag mitteilte.

Die Steinkamps wären nicht die Steinkamps, wenn nicht selbst am Tag des Ja-Worts in festlicher Kulisse mit Bosheiten und Intrigen zu rechnen wäre. Die Prognose von Vater Richard Steinkamp (Silvan-Pierre Leirich) zur Ehe seiner Tochter lautet jedenfalls: "Ich glaube, Jenny wird ihrem Namen alle Ehre machen und Deniz tüchtig betrügen, und dann geht's auseinander, und ich freu mich drauf, denn dann wird es spannend." (dpa)

