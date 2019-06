vor 37 Min.

32 Grad und mehr: So heiß wird es heute in Bayern

In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen in ganz Deutschland nach oben. Mehr als 30 Grad werden auch in Augsburg und Schwaben erwartet.

Sahara-Sommer in Deutschland: Seit gestern rollt die erste Hitzewelle des Jahres 2019. Für ganz Bayern gilt einer Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes.

Die Hitzewelle rollt und heute am Dienstag wird es noch heißer als gestern. Für Augsburg und Schwaben sagt wetterkontor.de für heute Spitzentemperaturen um 32 Grad voraus, am Mittwoch sind sogar 36 Grad möglich. In anderen Regionen Deutschlands erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage sogar bis zu 39 Grad.

Schon am Montag waren die Temperaturen mancherorts auf bis zu 34 Grad geklettert. In Schwaben schaffte es das Thermometer aber noch nicht ganz über die 30-Grad-Marke. Laut DWD betrug die Tageshöchsttemperatur in Augsburg 28 Grad.

Hitzewelle 2019: Mittwoch wird der heißeste Tag des Jahres

Ihren Höhepunkt erreicht die erste Hitzewelle 2019 dann am Mittwoch und Donnerstag. In Schwaben klettern die Temperaturen an beiden Tagen deutlich über die 30 Grad-Marke nach oben. Für Augsburg sind am Mittwoch bis zu 36 Grad vorhergesagt. Noch heißer könnte es in der Region laut dem Deutschen Wetterdienst in Städten an der Donau werden: In Dillingen etwa sind 38 Grad Celsius prognostiziert.

Der bayerische Hitzerekord könnte fallen

In Bayern könnte an diesen Tagen auch der bisherige Temperaturrekord gebrochen werden: Der Deutsche Wetterdienst hatte am 5. Juli 2015 in Kitzingen 40,3 Grad gemessen. Wenn es in Bayern heißer wird, dann wieder in der unterfränkischen Stadt, vermutet Jens Kühne, Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts.

In manchen Teilen des Landes wird es allerdings etwas kühler als noch zuvor prognostiziert. "Eine Kaltfront zieht am Mittwoch etwas früher als erwartet über die Eifel oder die Lübecker Bucht. Dort werden die Werte wahrscheinlich nicht mehr die 30-Grad-Marke erreichen", sagte Krüger.

Durch das warme und trockene Wetter steigt die Waldbrandgefahr. Für Teile Brandenburgs gilt die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf, wie der DWD berichtet. Diese Stufe gilt vereinzelt auch in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.

Und Deutschland ist mit der brütenden Hitze nicht allein in Europa - auch jenseits der Grenze dreht der Sommer so richtig auf: In Frankreich warnen die Behörden in dieser Woche vor Temperaturen von örtlich um die 40 Grad. Der französische Bildungsminister kündigte an, die für Ende dieser Woche angesetzten Abschlussprüfungen an Sekundarschulen auf die kommende Woche zu verschieben. Das Gesundheitsministerium dort hat eine kostenlose Info-Hotline zum Thema Hitze eingerichtet.

Deutsche Bahn wartet Klimaanlagen in Zügen

Für Reisende können die hohen Temperaturen besonders anstrengend sein. Mit der Wartung von Klimaanlagen in Zügen will sich die Deutsche Bahn vor Hitzewellen in diesem Sommer wappnen. In den vergangenen Wochen seien gezielte Wartungsarbeiten erfolgt, von denen ein Großteil auf die Klimaanlagen in den Fahrgastbereichen entfalle, teilte der Staatskonzern mit.

