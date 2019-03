vor 17 Min.

348 Hinweise im Fall Rebecca: Schwager heute vor dem Haftrichter

Neues im Fall Rebecca: Ihr Schwager wird des Totschlags verdächtigt - und ein zweites Mal festgenommen. Die Ermittler erhoffen sich Infos zum Verbleib des Mädchens.

Seit gut zwei Wochen wird die 15-Jährige Rebecca aus Berlin vermisst - und bis heute fehlt von dem Mädchen jede Spur. Trotz intensiver Suche wurde Rebecca bisher weder lebend gefunden noch wurde ihre Leiche entdeckt. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sie getötet wurde. Bis Dienstagvormittag seien 348 Hinweise bei der Polizei eingegangen, sagte eine Sprecherin.

Haftbefehl gegen Rebeccas Schwager

Wie am Abend bekannt wurde, hat die Berliner Polizei den verdächtigen Schwager der 15-Jährigen erneut festgenommen. Es gebe einen gültigen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags gegen den Beschuldigten, teilte ein Polizeisprecher mit. Auf Grundlage des Haftbefehls nahmen Ermittler der Mordkommission den 27-Jährigen in den frühen Abendstunden in Berlin fest. Er kam zunächst in Polizeigewahrsam. Ein Richter soll den Haftbefehl am Dienstagvormittag verkünden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Die Polizisten werden nun darauf dringen, den Verdächtigen dazu zu bewegen, Angaben zum Verbleib von Rebecca zu machen, wie ein Sprecher am Abend sagte. Welche Hinweise genau den Mann verdächtig machten, sagten die Ermittler aus taktischen Gründen nicht. Ob es eine neue Suchaktion gebe, war nicht bekannt.

Der 27 Jahre alte in Deutschland geborene Mann war bereits in der vergangenen Woche in den Fokus der Ermittler gerückt und am Donnerstag schon einmal festgenommen worden. Ein Ermittlungsrichter hatte aber zunächst keinen Haftbefehl erlassen, so dass der Mann am Freitag wieder auf freien Fuß kam. Die Ermittler hatten nicht aufzuklärende Widersprüche zwischen seinen Angaben und Ermittlungsergebnissen gesehen. Worauf sich der Verdacht gegen den Schwager konkret stützt, sagte die Polizei nicht.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Berlin Beschwerde gegen die Freilassung eingelegt hatte, erließ ein anderer Ermittlungsrichter einen Haftbefehl, wie die Polizei weiter mitteilte. "Wir waren mit der ersten Entscheidung nicht zufrieden", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Abend. Ob dem neuen Richter weitere Beweise vorgelegt wurden, blieb unklar.

Fall Rebecca: Polizei sucht weiter nach heißer Spur

Die Spurensicherung des Landeskriminalamtes hatte das Haus der Schwester und ihres Mannes im südlichen Berliner Stadtteil Britz am Freitag durchsucht. Die Auswertung könne Tage dauern, hieß es. Es war auch nicht die erste Durchsuchung der Räume.

Die Polizei hatte einen Verdächtigen festgenommen und musste ihn wieder freilassen - von Rebecca fehlt weiter jede Spur. Am Sonntag haben Anwohner selbst noch einmal nach ihr gesucht. Video: dpa

Die Polizei setzte bei ihrer Suche Spürhunde ein, wertete Handydaten aus und veröffentlichte Fotos des Mädchens und ihrer zuletzt getragenen Kleidung. Auch ein Polizeihubschrauber überflog den Stadtteil Britz. Parallel wandte sich die Familie an die Öffentlichkeit. Die Eltern sprachen mit mehreren Medien, eine weitere Schwester Rebeccas bat unter anderem bei Instagram um Hilfe bei der Suche. Mehr als 23.000 Menschen verfolgen inzwischen ihre Aktivitäten im Netz. "Wir finden dich und der Schuldige für diese Odyssee wird gefunden", schrieb die junge Frau am Montagabend auf Instagram und kündigte an, ihr Postfach vorerst zu schließen. (dpa/AZ)

Hinweise zum "Fall Rebecca" nimmt die Mordkommission unter Tel. 030 / 4664-911 333 entgegen. Auch an jede andere Polizeistation können sich Zeugen wenden.

