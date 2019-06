15:58 Uhr

35 Grad und mehr: So heiß wird es morgen in Bayern und der Region

In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen in ganz Deutschland nach oben. Mehr als 30 Grad werden auch in Augsburg und Schwaben erwartet.

Hitzewelle in Deutschland: Seit Montag steigen die Temperaturen weiter und weiter. Mittwoch dürfte der heißeste Tag der Woche werden in Bayern.

Die Hitzewelle rollt und morgen am Mittwoch wird es noch heißer als heute. Für Augsburg und Schwaben sagt wetterkontor.de für Mittwoch Spitzentemperaturen zwischen 35 und 36 Grad voraus in Schwaben. In anderen Regionen Deutschlands erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage sogar bis zu 39 Grad.

Schon am Montag waren die Temperaturen mancherorts auf bis zu 34 Grad geklettert. In Schwaben schaffte es das Thermometer aber noch nicht ganz über die 30-Grad-Marke. Laut DWD betrug die Tageshöchsttemperatur in Augsburg 28 Grad.

Wie Sie auf die Hitze der kommenden Tage am besten reagieren, lesen Sie hier.

Hitzewelle 2019: Mittwoch wird der heißeste Tag des Jahres

In Bayern könnte an diesen Tagen auch der bisherige Temperaturrekord gebrochen werden: Den Allzeit-Hitzerekord in Deutschland hält das bayerische Kitzingen: Sowohl am 5. Juli 2015 sowie am 7. August 2015 registrierte der DWD an der dortigen Messstation 40,3 Grad Celsius. Den Hitze-Rekord für Juni hält das baden-württembergische Bühlertal mit 38,5 Grad.

Besonders im Südwesten steigen die Temperaturen bis auf 39 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Offenbach mitteilte. "Im Saarland und im Rheintal kratzen wir an der 40 Grad-Marke", sagte der DWD-Meteorologe Andreas Friedrich am Dienstag. In Nordrhein-Westfalen und im Norden sollen die Temperaturen dagegen etwas zurückgehen.

Durch das warme und trockene Wetter steigt die Waldbrandgefahr. Für Teile Brandenburgs gilt die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf, wie der DWD berichtet. Diese Stufe gilt vereinzelt auch in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.

Auf den ersten Autobahnen in Deutschland gilt jetzt bereits ein Hitze-Tempolimit. Grund ist die steigende Gefahr sogenannter Blow ups.

Und Deutschland ist mit der brütenden Hitze nicht allein in Europa - auch jenseits der Grenze dreht der Sommer so richtig auf: In Frankreich warnen die Behörden in dieser Woche vor Temperaturen von örtlich um die 40 Grad. Der französische Bildungsminister kündigte an, die für Ende dieser Woche angesetzten Abschlussprüfungen an Sekundarschulen auf die kommende Woche zu verschieben. Das Gesundheitsministerium dort hat eine kostenlose Info-Hotline zum Thema Hitze eingerichtet.

Deutsche Bahn wartet Klimaanlagen in Zügen

Für Reisende können die hohen Temperaturen besonders anstrengend sein. Mit der Wartung von Klimaanlagen in Zügen will sich die Deutsche Bahn vor Hitzewellen in diesem Sommer wappnen. In den vergangenen Wochen seien gezielte Wartungsarbeiten erfolgt, von denen ein Großteil auf die Klimaanlagen in den Fahrgastbereichen entfalle, teilte der Staatskonzern mit.

Riskant für die Gesundheit ist dieser Tage aber nicht nur die Hitze, sondern auch die UV-Belastung. Beides hängt nicht unbedingt zusammen, wie Andreas Matzarakis vom Freiburger Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes erklärte. Wenn beides hoch ist, wie in diesen Tagen, wird es gefährlich. Dann gilt es nach Möglichkeit zwischen 11 und 15 Uhr den Aufenthalt im Freien zu vermeiden, auch im Schatten sonnendichte lange Kleidung zu tragen, eine Sonnenbrille und einen breitkrempigen Hut aufzusetzen und Sonnencreme zu verwenden.

