"35 Jahre Dirty Dancing - Die große Geburtstagsparty": Gäste, Moderatorin und Übertragung der Show

Zur Feier des Jubiläums von "Dirty Dancing" gibt es auf RTL eine Jubiläumsshow für den Tanzfilm-Klassiker schlechthin. Hier erfahren Sie alles rund um die "Geburtstagsfeier".

Es ist der wohl bekannteste Tanzfilm aller Zeiten: Vor mehr als drei Jahrzehnten eroberte "Dirty Dancing" die Kinosäle der ganzen Welt. In diesem Jahr feiert der Mega-Blockbuster nun sein 35. Jubiläum.

Zu diesem Anlass hat sich der Fernsehsender RTL dazu entschlossen, eine Jubiläumsshow zu produzieren. Bei "35 Jahre Dirty Dancing - Die große Geburtstagsparty" hat das Publikum die Möglichkeit, zusammen mit der Moderatorin und den prominenten Gästen die eigenen Erinnerungen an den Film (und möglicherweise damit verbundene Ausflüge ins Tanzstudio) revue passieren zu lassen.

Alles rund um die Ausstrahlung der Jubiläumsshow erfahren Sie hier. Außerdem informieren wir Sie darüber, welche Promis mitmachen werden und von wem die Sendung moderiert wird.

Video: dpa

Das sind die Gäste bei "35 Jahre Dirty Dancing - Die große Geburtstagsparty"

"Dirty Dancing" ist unter den Filmen etwas ganz Besonderes. Nicht etwa, weil er eine unglaublich kreative Story oder ein Ensemble grandioser Schauspieler aufweisen kann (auch wenn hier sicherlich einige Patrick Swayze-Fans widersprechen dürften), sondern weil er es geschafft hat, dass gleich mehrere Generationen von Pärchen diesen Film zusammen angesehen haben. Denn in den vergangenen 35 Jahren ist die Zahl derer, die den Film begeistert und mit Tränen in den Augen gesehen haben, vermutlich fast genauso groß gewesen wie die Zahl derer, die, wenn sie es sich nicht mit ihrer Partnerin verscherzen wollten, den Film zähneknirschend ebenfalls ansehen mussten.

So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Gäste bei "35 Jahre Dirty Dancing - Die große Geburtstagsparty" aus unterschiedlichen Generationen kommen und den Film vermutlich mit unterschiedlicher Motivation angesehen haben. Zu den anwesenden Promis gehören daher sowohl ältere wie jüngere Generationen.

Wir haben für Sie hier einen kleinen Überblick mit einigen Infos zu den eingeladenen Promis für Sie zusammengestellt. Dazu zählen sowohl die ins Studio eingeladenen Gäste als auch die, die mit einer Performance auf der Bühne die Sendung auflockern werden.

Rebecca Mir : Als die Moderatorin und Tänzerin auf die Welt kam, war " Dirty Dancing " bereits vier Jahre alt. Sie gehört also zur Generation derer, die den Film erst viel später gesehen haben. Doch als passionierte Tänzerin war dieser Film für sie vermutlich ein Muss!

Als die Moderatorin und Tänzerin auf die Welt kam, war " " bereits vier Jahre alt. Sie gehört also zur Generation derer, die den Film erst viel später gesehen haben. Doch als passionierte Tänzerin war dieser Film für sie vermutlich ein Muss! Vanessa Mai : Noch ein Jahr jünger als Rebecca Mir ist Sängerin Vanessa Mai . Die Schlagersängerin wird dennoch in der Show von ihren ganz persönlichen Erinnerungen an den Film berichten.

Noch ein Jahr jünger als ist Sängerin . Die Schlagersängerin wird dennoch in der Show von ihren ganz persönlichen Erinnerungen an den Film berichten. Joachim Llambi : Als ehemaliger Profi-Tänzer und 1964 geborener gehört Joachim Llambi zu genau den Menschen, die der Film damals in die Kinos locken wollte.

Als ehemaliger Profi-Tänzer und 1964 geborener gehört zu genau den Menschen, die der Film damals in die Kinos locken wollte. Oliver Pocher : Der Comedian hat sich als Tänzer in verschiedenen TV-Tanz-Shows bereits bewiesen. Nun darf er auch öffentlich mit seinem Filmwissen zu " Dirty Dancing " angeben.

Der Comedian hat sich als Tänzer in verschiedenen TV-Tanz-Shows bereits bewiesen. Nun darf er auch öffentlich mit seinem Filmwissen zu " " angeben. Jeanette Biedermann : Als Patrick Swayze seine große Performance in " Dirty Dancing " hatte, war Jeanette Biedermann noch ein kleines Kind. Zum 35-jährigen Jubiläum darf sie nun diejenige sein, die auf der Bühne eine Performance abliefern darf.

Als seine große Performance in " " hatte, war noch ein kleines Kind. Zum 35-jährigen Jubiläum darf sie nun diejenige sein, die auf der Bühne eine Performance abliefern darf. DJ Ötzi : Nachdem " Dirty Dancing " 1987 in die Kinos kam, dauerte es noch fast zehn Jahre, bis die Karriere von Gerhard Friedle alias DJ Ötzi in fahrt kam. Zum Jubiläum des Kultfilms wird der Musiker in der Show auftreten.

Das ist die Moderatorin von "35 Jahre Dirty Dancing - Die große Geburtstagsparty"

Durch den Abend werden die Zuschauer von Janin Ullmann begleitet. Auch sie war noch ein kleines Kind, als "Dirty Dancing" in die Kinos kam. Dennoch ist sie genau die richtige, um diesen Abend zu moderieren. Denn mit Gesang und Tanz hatte sie schon früh in ihrer Karriere als VIVA-Moderatorin zu tun. Doch ihre eigentliche Spezialität ist die kitschige Romanze, von der "Dirty Dancing" lebt. Denn Janin Ullmann hat selbst in einer solchen als Schauspielerin mitgespielt. Sie spielte dabei gleich eine Doppelrolle in der ProSieben-Telenovela "Lotta in Love".

Übertragung von "35 Jahre Dirty Dancing - Die große Geburtstagsparty" im TV und Stream

Die meisten erwachsenen Menschen in Deutschland haben "Dirty Dancing" entweder gesehen oder zumindest so viel davon gehört, dass sie wissen, worum es darin geht. Daher richtet sich die Jubiläumsshow an ein enorm großes Publikum. Um dem gerecht zu werden, wird sie zur besten Sendezeit der Woche ausgestrahlt: "35 Jahre Dirty Dancing - Die große Geburtstagsparty" wird heute, am Samstag, dem 17. September, in der Prime-Time um 20.15 Uhr gesendet. Ausgestrahlt wird die Show bei RTL.

Da die Jubiläumsshow auf RTL läuft, ist davon auszugehen, dass sie auch im Stream auf RTL+ verfügbar sein wird. Dort sind die meisten der von RTL produzierten Shows kostenlos verfügbar.

"35 Jahre Dirty Dancing - Die große Geburtstagsparty": Wiederholung der Sendung

Da es sich bei der Sendung um eine Jubiläumsshow handelt, dürfte sie nicht allzu oft im Fernsehen wiederholt werden. Wer die Sendung allerdings am 17. September verpasst, der hat noch eine Chance, sie im TV zu sehen. Am Tag darauf wird "35 Jahre Dirty Dancing - Die große Geburtstagsparty" noch einmal wiederholt. Die Wiederholung ist allerdings bereits um 4.55 Uhr morgens, daher richtet sie sich vermutlich eher an Frühaufsteher. Wem das zu früh ist, der kann immernoch auf den Stream auf RTL+ zurückgreifen.