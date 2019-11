vor 2 Min.

"4 Blocks", Staffel 2: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Stream und Kritik

Staffel 2 der Clan-Serie "4 Blocks" gibt es ab Ende November im Abo bei Amazon Prime Video. Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Stream und Kritik: hier.

Fans haben Grund zur Freude: Staffel 2 von "4 Blocks" ist demnächst auf Amazon Prime verfügbar. Die Serie handelt von einem libanesischen Familien-Clan, der in Berlin sein Unwesen treibt. Drogen, Gewalt und Ärger mit der Polizei gehören dabei zum Alltag. Die Serie war in Deutschland bislang ein voller Erfolg und wurde schon mit mehreren Preisen ausgezeichnet.

Auch die dritte - und letzte - Staffel von "4 Blocks" wird demnächst zu sehen sein. Die Ausstrahlung von Staffel 3 startet im November 2019 beim Pay-TV-Sender TNT-Serie. Regisseur ist Özgür Yıldırım.

Start von "4 Blocks", Staffel 2: Ab wann ist die Serie bei Amazon Prime Video zu sehen?

Wer momentan Staffel 2 von "4 Blocks" sehen möchte, muss die Folgen bei Amazon Prime kaufen. Ab dem 22.11.2019 ist die zweite Staffel aber für Abonnenten von Amazon Prime ohne zusätzliche Kosten im Stream zu sehen.

Als Amazon Prime Kunde bekommt man Prime Video für jährlich 69 Euro gratis dazu. Für das Abo von Amazon Prime Video werden als Nicht-Prime Kunde monatlich 7,99 Euro fällig.

"4 Blocks": Das sind die Folgen der Staffel 2

Zum ersten mal wurde Staffel 2 von "4 Blocks" 2018 ausgestrahlt und umfasst insgesamt sieben Folgen. Die einzelnen Episoden der Serie sind unterschiedlich lang, dauern aber im Schnitt etwa 50 bis 60 Minuten. Alle Folgen von Staffel 2 in der Übersicht:

Folge Titel Erstausstrahlung 1 Feuer 11. Oktober 2018 2 Schafe und Löwen 18. Oktober 2018 3 Blut 25. Oktober 2018 4 Frei 1. November 2018 5 Frieden 8. November 2018 6 Wiedergutmachung 15. November 2018 7 Gewinnen und verlieren 22. November 2018

Handlung von "4 Blocks": Worum geht es in der Serie?

Hauptfigur der von "4 Blocks" ist der Libanese Ali "Toni" Hamady, der seit 26 Jahren mit seiner Familie in Deutschland lebt. Er ist der Anführer eines kriminellen und in Berlin-Neukölln lebenden Familienclans und hat die Geschäfte von seinem Onkel Ibrahim übernommen, der aber weiterhin im Hintergrund wichtige Befehle gibt. Eigentlich will Toni sich aus den kriminellen Machenschaften seiner Familie zurückziehen, doch auf eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung wartet er seit Jahren vergebens. Er möchte die Führung der Familiengeschäfte auch auf keinen Fall seinem Bruder Abbas überlassen, der unberechenbar ist. Immer wieder muss er neue Hindernisse überwinden, um seinen Traum von einem Leben als Immobilienmakler näher zu kommen.

Besetzung: Welche Schauspieler sind Teil des Casts von "4 Blocks"?

Das sind die Rollen und Schauspieler der ersten beiden Staffeln von "4 Blocks" in der Übersicht:

Rolle Schauspieler Ali „Toni“ Hamady Kida Khodr Ramadan Vince Kerner Frederick Lau Abbas Hamady Veysel Gelin Amara Hamady Almila Bagriacik Kalila Hamady Maryam Zaree Ewa Hamady Karolina Lodyga Hagen Kutscha Oliver Masucci Rainer „Ruffi“ Ruff Ronald Zehrfeld Nico Ludwig Trepte Latif Hamady Massiv / Wasiem Taha Kemal Hamady Sami Nasser Samir Hamady Ilfan Kalender / Gringo Matthias Keil David Schütter Hermann von Schönfließ Tilo Nest Georg Nickel Dirk Nocker Zeki Rauand Taleb Maruf Hassan Akkouch Isha Eunique Cudjo Berkeley Junah Meryem Moutaoukkil Djamila Sabrina Amali Mohammad al-Saafi Ahmed Hafiene Hamit al-Saafi Neil Malik Abdullah

Kritik & Trailer zu Staffel 2 von "4 Blocks"

Die deutsche Serie erfreut sich bei Zuschauern und Kritikern großer Beliebtheit und hat mehrfach den deutschen Fernsehpreis in den Kategorien "Beste Regie", "Bester Schauspieler" und "Bester Schnitt" gewonnen. Auf dem Internet Filmportal IMDb vergeben die Zuschauer eine sehr gute Wertung von 8.2 von 10 Punkten. Hier auf dieser Seite können Sie sich die Meinungen genauer ansehen.

Hier sehen Sie den Trailer zu Staffel 2 von "4 Blocks":

