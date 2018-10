11:35 Uhr

40-Jähriger nach Prügelattacke gestorben

In Hannover ist ein Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Ein 28-Jähriger soll auf ihn eingeschlagen haben.

In Hannover ist ein Mann nach einer Prügelattacke gestorben. Ein junger Radfahrer soll den 40-Jährigen angegriffen haben.

Ein 40-Jähriger ist in Hannover nach einer Prügelattacke in einer Klinik gestorben. Der Mann aus Laatzen sei am Donnerstag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Gegen einen 28-jährigen Radfahrer aus Hannover sei Haftbefehl erlassen worden.

Hannover: Streit zwischen Radfahrer und Fußgänger

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 28-Jährige am Montag kurz nach 15 Uhr mit seinem Fahrrad einem die Straße überquerenden Fußgänger ausweichen müssen. Im Streit soll der Radfahrer dann mehrfach auf den 40 Jahre alten Fußgänger eingeschlagen und ihn so schwer verletzt haben.

Eine alarmierte Polizistin sowie ein Passant leisteten bis zum Eintreffen eines Rettungswagens Erste Hilfe. Der Mann erlag später jedoch seinen schweren Verletzungen.

Am Montag war der junge Mann zunächst wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Zunächst war nur wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt worden. Am Mittwoch wurde er festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. (AZ)

