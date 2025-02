40-Jähriger erleidet Herzstillstand in 142 Metern Höhe und stirbt

Am Donnerstagabend hat es in Spremberg in Brandenburg einen tragischen Unfall gegeben. Ein 40-jähriger Mann erlitt bei Arbeiten an einem Windrad einen Herzstillstand, berichtet die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Monteur bei Wartungsarbeiten auf 142 Metern Höhe, in einem Park für Windkraftanlagen.

Spremberg: 40-Jähriger bricht auf Windrad in 142 Metern Höhe zusammen

Als der 40-Jährige zusammenbrach, begannen seine beiden Arbeitskollegen mit der Reanimation und setzten einen Notruf ab. Dieser sei gegen 18.31 Uhr am Donnerstagabend eingegangen, sagte der Sprecher. Demnach atmete der 40-Jährige nicht mehr und hatte keinen Herzschlag. Die Leitstelle habe seinen Kollegen bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung angewiesen. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sowie ein Notarzt kam zum Unglücksort. Eine Sprecherin der Polizei sagte zur Bild: „Seine Arbeitskollegen leisteten die Erstversorgung, dann musste der Notarzt hoch gebracht werden.“

Leiche des Mannes wurde durch Höhenrettung geborgen

Obwohl auch die Höhenrettung der Werksfeuerwehr des Energiekonzerns Leag den Einsatz unterstützte, kam die Hilfe für den 40-Jährigen zu spät. Die noch eingeleiteten Maßnahmen waren vergeblich, der Mann verstarb. Er wurde geborgen und zu Boden gebracht.

Es habe sich um einen außergewöhnlichen Einsatz für die Rettungskräfte gehandelt, so der Sprecher der Leitstelle. Es sei schwierig gewesen, den Mann zu erreichen. In dem Windrad gebe es zwar eine Art Fahrstuhl, dieser brauche jedoch elf Minuten, um die Höhe von 142 Metern zu erreichen. Ein Hubschrauber mit einer Seilwinde habe witterungsbedingt nicht starten können.

Aktuell gehe die Polizei von einem medizinischen Problem des Mannes aus. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Auch ein Notfallseelsorger war vor Ort. (mit dpa)