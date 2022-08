"40 Jahre Supernasen": Sendetermin und Übertragung der Jubiläums-Show mit Krüger und Gottschalk

"40 Jahre Supernasen" auf RTL: Alle Infos über Sendetermin sowie Übertragung und Wiederholung der Show mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk gibt es bei uns.

"Immer der Nase nach!" rät RTL. Kein schlechter Tipp, denn zwei geradezu legendäre Entertainer mit fast genauso legendären Riesenzinken weisen den Weg. "40 Jahre Supernasen" titelt der Sender und verspricht eine Jubiläumsshow, eine Doku sowie eine Radioshow zum 40. Geburtstag der 1980er-Jahre-Kultfimreihe "Die Supernasen".

Sendetermin von "40 Jahre Supernasen – mit Mike Krüger & Thomas Gottschalk"

RTL hat die Ausstrahlung von "40 Jahre Supernasen – mit Mike Krüger & Thomas Gottschalk" für heute Samstag, 20. August 2022, angekündigt. Sendestart ist die Primetime, also 20.15 Uhr.

Worum geht es bei "40 Jahre Supernasen – mit Mike Krüger & Thomas Gottschalk"?

Die Sprüche, der Humor und auch der Style sind ja sooowas von Achtziger, aber inzwischen gilt das ganz bestimmt als Zeitzeugnis. Spaß macht es auf jeden Fall, die beiden Altmeister Thommy Gottschalk und Mike Krüger in ihren Rollen als "Supernasen" wiederzusehen. Dabei sollte eins unbedingt festgehalten werden: Thomas Gottschalk hat nie, nie, nie von sich behauptet, ein Schauspieler zu sein – im Gegensatz zu Hugh Grant beispielsweise, der ebenfalls immer nur sich selbst spielt. Wie auch immer: In der RTL-Show feiern die beiden Kult-Nasen eine Riesen-Party mit Live-Musik aus diesen guten alten Zeiten. Der Sender verspricht "lustige Gags" (O-Ton!) und Aktionen wie das "Supernasen-Quiz" oder "Sprüche-Bingo". Prominente Gäste und Wegbegleiter der beiden Scherznasen sind angekündigt, aber noch nicht namentlich benannt. Moderiert wird die Sause von Laura Wontorra, die als RTL-Allzweckwaffe von den Monitoren der Nation nicht mehr wegzudenken ist, selbst wenn man es versucht.

Im Anschluss an die Show, um 23 Uhr, präsentiert RTL die 45-minütige Dokumentation "Mein Papa, die Supernase!", in der die Sache aus der Sicht von Gottschalk-Filius Roman beleuchtet wird. Der 39-Jährige ist hier zum erstmal gemeinsam mit seinem Vater Thomas vor die Kamera getreten.

Und dann noch ein Hörfunk-Highlight im Multimedia-Gewand: Ab Mitternacht bemächtigen sich Mike Krüger und Thomas Gottschalk mit ihrer Show "Piratensender Powerplay V2.0 – Mit Mike & Thommy" der deutschen RTL-Radiostationen. Die beiden sind dann zum ersten Mal wieder gemeinsam im Radio zu hören – und RTL ist natürlich mit der TV-Kamera dabei.

"40 Jahre Supernasen – mit Mike Krüger & Thomas Gottschalk": Die Übertragung

Sie können die Nasen-Show völlig konventionell im linearen TV-Programm von RTL verfolgen. Wer zum Sendetermin keine Zeit oder keine Lust hat, dürfte beim Streaming-Anbieter RTL+ recht gut aufgehoben sein. Die Modalitäten hierzu finden Sie nur wenige Zeilen weiter unten.

Gibt es eine Wiederholung von "40 Jahre Supernasen – mit Mike Krüger & Thomas Gottschalk"?

Für die Wiederholung ist der Streaming-Dienst RTL+ zuständig. Die Basis-Version mit Namen RTL+ "Free" ist völlig gratis. Dort kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen, sofern man sich vorher registriert hat. Es gibt aber auch die „Premium“-Version für € 4,99 pro Monat. Wer auf weitere Extras (etwa das simultane Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten will, sollte RTL+ "Premium Duo" abonnieren. Hier zerren 7,99 Euro pro Monat am Portemonnaie. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle gern einen Monat lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Preise Stand 1. Juli 2022).

RTL+ bietet ein kleines Schmankerl obendrauf: Dort stehen auch die vier Supernasen-Filme zum Abruf bereit - allerdings nur in der Premium-Version.