400 Meter Frachter blockiert weiterhin den Suezkanal

Die erhoffte Freilegung des 400 Meter langen Containerschiffs "Ever Given" im Suezkanal schreitet in kleinen Schritten voran. Bisher blieben die Bergungsversuche aber erfolglos.

Würden die Verkehrsnachrichten im Radio auch über Schifffahrt berichten, liefe eine Meldung derzeit wohl zu jeder halben und vollen Stunde: "Stau im Suezkanal. Sie müssen mit erheblichen Verzögerungen rechnen." Ein 400 Meter langes Containerschiff blockiert derzeit eine der wichtigsten Wasserstraßen weltweit. Wie es zu dem Malheur kommen konnte, ist noch nicht sicher geklärt. Wann die Durchfahrt wieder frei sein könnte, ist ebenfalls ungewiss. Am Ölmarkt steigt bereits die Unsicherheit. Doch trotz aller Dramatik sorgt der Vorfall für Erheiterung. Auch weil die Crew vor der Einfahrt in den Kanal ein paar skurrile Manöver vollführte.

"Ever Given": Containerschiff blockiert seit Dienstag den Suezkanal

Der Gigant, den Experten zu den zu den größten Containerschiffen der Welt zählen, wird von der chinesischen Evergreen Line betrieben und fährt unter der Flagge Panamas. Er war von China auf dem Weg nach Rotterdam und sollte Anfang April auch Hamburg anlaufen. Am Dienstag lief "Ever Given" in den Suezkanal ein, legte sich nach rund sechs Kilometern quer und bohrte sich mit Bug und Heck in die Uferseiten. Seitdem geht nichts mehr. Auf beiden Seiten des Kanals staut es sich. Rund 320 Schiffe warten der Behörde zufolge an beiden Eingängen zum Kanal auf Durchfahrt, die dänische Reederei Maersk spricht von einem "Verkehrschaos".

12 Prozent aller Waren werden durch den Suezkanal transportiert. Deutschlands Maschinenbauer spüren Engpässe vor allem bei Lieferungen von elektronischen Bauteilen wie Halbleitern aus Asien bereits ohne Stau im Suezkanal, wie der Branchenverband VDMA mitteilte. Die Blockade könne die Situation weiter verschärfen. Mit Auswirkungen rechnet VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers aber erst in einigen Tagen.

Zwei Schlepperboote beteiligen sich an der Freisetzung des im Suezkanal gestrandetem Containerschiffs «Ever Given». Bild: -/Suez Canal Authority/dpa

Die deutsche Industrie fürchtet durch die Blockade Versorgungsengpässe. "Bereits stockende maritime Lieferketten zwischen Asien und Europa drohen vollständig zum Erliegen zu kommen", teilte der Vize-Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Holger Lösch, mit. Eine Umleitung der Schiffe um Afrika herum dauere eine Woche länger und sei extrem teuer.

Einige Länder haben bereits begonnen, erste Schiffe auf den Umweg um das Kap der Guten Hoffnung zu schicken. Dadurch verlängern sich die Fahrten laut der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd um rund eine Woche. Zugleich gelten die Gewässer vor der Küste Westafrikas, insbesondere im Golf von Guinea, als besonders gefährlich wegen möglicher Überfälle von Piraten.

Suezkanal-Blockade: Kleine Fortschritte bei Bergungsversuch am Samstag

Tanken und Heizöl-Kaufen wird durch den Stau der Schiffe am Suezkanal nach Angaben der Mineralölwirtschaft nicht teurer. "Der Ölpreis hatte nur bei Bekanntwerden der Havarie kurz angezogen, um dann wieder zu sinken", hieß es vom Mineralölwirtschaftsverband (MWV). Öllieferungen aus dem Nahen Osten machten mit zuletzt sechs Prozent den kleinsten Teil der Versorgung in Deutschland aus. "Mit Versorgungsknappheiten in Europa ist daher nicht zu rechnen."

Derzeit versuchen Schlepper den Containerriesen "Ever Given" wieder flott zu bekommen. Alle Versuche, den Riesen aus seiner misslichen Lage zu befreien, scheiterten bislang. Es gibt jedoch immerhin kleine Fortschritte. Das Seefahrt- und Logistikunternehmen GAC sprach am Samstag von mehr als zehn Schleppern und drei Baggern, die im Einsatz seien, um eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt wieder für den Handel freizugeben. Es gebe "leichte Bewegung". Der Frachter liege aber weiter auf Grund. Die Kanalbehörde hatte am Freitagabend mitgeteilt, dass neun große Schlepper an den Arbeiten beteiligt seien.

Ein Frachter ist im Suezkanal auf Grund gelaufen und blockiert die wichtige Schifffahrtsstraße. Ein Bagger versucht, das Containerschiff zu befreien. Bild: -/Suez Canal Authority via Egyptian Cabinet Facebook Page/dpa

Wann der Durchbruch gelingen könnte, darüber weichen die Angaben ab. Einen Zeitrahmen für die Freilegung nannte Admiral Usama Rabi, Vorsitzender der Kanalbehörde, am Samstag nicht. Sowohl ein technisches Problem als auch menschliches Versagen seien nicht auszuschließen. Ägyptens Ministerpräsident Mustafa Madbuli sprach von einem außergewöhnlichen Vorfall.

Der japanische Eigentümer hofft, das Schiff an diesem Wochenende freizubekommen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Freitag dürfte sich die Bergung über das Wochenende hinaus hinziehen. Die Arbeiten, um das Container-Frachtschiff wieder flott zu bekommen, sollen etwa eine Woche, möglicherweise auch länger dauern, berichtete die Agentur und berief sich auf namentlich nicht genannte Quellen.

Penis ins Meer gemalt? Kurs der "Ever Given" sorgt für Lacher

Auch nach Einschätzung des niederländischen Bergungsunternehmens Boskalis ist eine Freilegung des Giganten nicht in kurzer Zeit möglich. Man versuche jetzt mit einem doppelten Ansatz, die "Ever Given" freizubekommen. Zum einen wird nach Darstellung des Sprechers Sand unter dem Schiff an den Seiten des Kanals weggebaggert. Außerdem soll das Gewicht des Schiffes verringert werden durch Abpumpen von Brandstoff.

Nur einen Tag nach der Havarie machte die "Ever Given" erneut Schlagzeilen. Ein Video zeigt die Bewegung des Schiffes im Meer, bevor es in den Suezkanal einlaufen dürfte. Das Unternehmen Vessel Finder nutzt dafür die elektronischen Spuren von Schiffen. Zunächst sehen die Linien des Containerriesen noch unscheinbar aus. Doch schon wenige Sekunden später offenbart sich ein einprägsames Bild. Die Crew hatte mit ihrer Fahrt einen Penis ins Meer gemalt. Absicht sollte man den Nautikern an dieser Stelle aber nicht unterstellen. Ein Sprecher von Bernhard Schulte Shipmanagement erklärt dem Spiegel: "Es ist nicht ungewöhnlich, dass Schiffe, die auf die Einfahrt warten, vorher herummäandern." (AZ/dpa)

