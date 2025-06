47 Jahren auf hoher See: Vom kleinen Wunder einer alten Flaschenpost

Ob Sie nun lieber mit der Poolnudel durchs Hallenbad dümpeln oder aber als Bootsmann über alle Meere segeln – egal, diese eine Frage stellen sich sogar Landratten: Welche drei Dinge würde ich mitnehmen, auf eine einsame Insel? Ein gutes Buch. Ein scharfes Messer. Ein Satellitentelefon? Nein, die korrekte Antwort lautet seit Robinson Crusoe: Ein Flasche, ein Stift und ein Blatt Papier. Der Sender BBC berichtet jetzt vom kleinen Wunder einer Flaschenpost. Nach 47 Jahren und mehr als 400 Seemeilen ist sie auf der schwedischen Insel Väderöarna gestrandet.

Flaschenpost-Fund in Väderöarna: Wer war James Runcie?

Anfang 2025: Zwei Freundinnen spazieren an der Inselküste und suchen nach Strandgut und Schätzen. Im Gebüsch sehen die Schwedinnen etwas schimmern: eine Glasflasche, darin Papier. Schnell entkorkt und das Blatt herausgeangelt – „14.9.1978“ steht darauf geschrieben, der Tag, an dem die Post ins Wasser fiel. Dazu: „James Addison Runcie – Seatown, Cullen, Schottland“. Die Suche begann, die Frauen posteten ihren Fund im Netz und bald half auch die BBC bei der Recherche, wer Runcie war.

Ein altes Foto zeigt ihn mit der wilden See im Nacken, einem Möwenschwarm über der Mütze und einer Zigarette im Mund. Ein Seebär, ein schottischer Fischer – der 1995 gestorben ist und den die Post also nicht mehr erreicht. 1978 aber schipperte Runcie vor Schottland auf dem Boot Loraley, mit seinem guten Freund Gavon Geddes. „Als ich den Brief wiedersah, dachte ich, das ist definitiv meine Handschrift“, sagt Geddes heute. „Wir haben damals ein paar Flaschen über Bord geworfen.“ Der 69-Jährige ist gerührt und denkt wieder an die gemeinsame Zeit. Drei Dinge für die Insel? Vielleicht genügt schon: ein guter Freund, für alle Fluten und Flauten im Leben.