vor 45 Min.

49-Jähriger tötet offenbar Tochter und begeht danach Suizid Panorama

In Hamburg soll ein 49-jähriger seine Tochter umgebracht und danach Selbstmord begangen haben. Der Mann gestand die Tötung in einer Nachricht an seine Ehefrau.

Ein 49-Jähriger hat in Hamburg offenbar seine 24-jährige Tochter getötet und danach womöglich Suizid begangen. Wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte, fanden Beamten nach einer entsprechenden Textnachricht des Mannes an seine getrennt von ihm lebende Ehefrau eine weibliche Leiche in der Wohnung der Tochter. Kurz darauf wurde in einem anderen Stadtteil eine männliche Leiche entdeckt.

Die Ermittler gingen davon aus, dass es sich bei der weiblichen Leiche um die Tochter handelte. Die Identität des männlichen Toten war zunächst unklar. Der Mann hatte seiner Ehefrau, die zugleich Mutter der gemeinsamen Tochter ist, in der Nachricht die Tötung gestanden und seinen Suizid angekündigt. Diese rief sofort die Polizei. Die Frau in der Wohnung starb durch Gewalteinwirkung. (afp)

