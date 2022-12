Das 49-Euro-Ticket kommt: Antworten auf die brennendsten Fragen

Das 49-Euro-Ticket wird als Nachfolger für das Neun-Euro-Ticket kommen. Doch eine der wichtigsten Fragen ist noch immer nicht geklärt: Wann kommt das Ticket?

Deutschland bekommt einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket, so viel steht fest. "Jetzt ist der Weg frei für die größte ÖPNV-Tarifreform in Deutschland", verkündete Bundesverkehrsminister Volker Wissing ( FDP) die historische Einigung von Bund und Ländern: "Noch nie war es für die Menschen in unserem Land so einfach, Bus und Bahn zu nutzen. Wir denken Mobilität neu und schützen das Klima durch attraktive Angebote."

Klar ist, dass ein 49-Euro-Ticket – oder auch Deutschland-Ticket genannt – kommen wird, welches in einigen Punkten mit dem Neun-Euro-Ticket vergleichbar ist. Es gibt aber auch Unterschiede und vor allem viele Fragen.

49-Euro-Ticket: Wird es einen Preis für alle geben?

Die wichtigste Information zuerst: Das 49-Euro-Ticket wird im Monat 49 Euro kosten. Beim Preis ist aber gleich ein großer Unterschied zum Neun-Euro-Ticket erkennbar, welches jeweils vom ersten bis zum letzten Tag eines Monats gültig war. Das 49-Euro-Ticket wird in einem Abonnement angeboten. Vergleichbar ist dieses mit einem Abo bei Netflix oder Spotify. Die Bezahlung wird dadurch vereinfacht und Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich nicht in jedem Monat aktiv um ein neues Ticket bemühen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Vorerst ist geplant, nach dem Prinzip "ein Ticket für Deutschland" zu handeln. Der Preis von 49 Euro wird also für alle gelten. Es gibt aber bereits Überlegungen bezüglich einer Staffelung der Tarife. Vergünstigungen für Studierende oder Geringverdiener stehen zur Debatte. Durch das Neun-Euro-Ticket konnten viele dieser Gruppen regelmäßig reisen. Die Hürde von 49 Euro könnte für einige zu hoch sein.

Preis von 49 Euro pro Monat gilt zunächst für alle.

Ticket im Abonnement.

Staffelung der Tarife im Gespräch.

Ist das 49-Euro-Ticket monatlich kündbar?

Ja, das 49-Euro-Ticket soll in einem monatlich kündbaren Abonnement angeboten werden. Es handelt sich um ein digitales Ticket, welches auch online gekündigt werden kann. Bislang ist offen, ob das Ticket überhaupt in Papierform aus dem Automaten gezogen werden kann.

Das 49-Euro-Ticket kann jeden Monat gekündigt werden.

Wo ist das 49-Euro-Ticket gültig?

Das 49-Euro-Ticket gilt in ganz Deutschland, wie es auch schon beim Neun-Euro-Ticket der Fall war. Die Fahrkarte wird in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs Gültigkeit besitzen. Das gilt vor allem für Straßenbahnen, Busse, Regionalbahnen, U-Bahnen und S-Bahnen. Fernzüge der Deutschen Bahn, wie ICE und IC, können mit dem 49-Euro-Ticket nicht genutzt werden. Das gilt auch für Fernzüge von privaten Wettbewerbern. Ebenfalls vom neuen Ticket ausgeschlossen werden Fernbusse und private Mobilitätsangebote wie Taxis sein. Kurz: Alles, was außerhalb des Systems ÖPNV liegt, kann mit dem 49-Euro-Ticket nicht genutzt werden.

Lesen Sie dazu auch

Deutschlandweit gültig.

Alle Verkehrsmittel des ÖPNV können genutzt werden.

Wann kommt das 49-Euro-Ticket?

"Das Deutschlandticket wird jetzt kommen, auch sehr zügig", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Eigentlich wurde zunächst der 1. Januar 2023 angepeilt. Mittlerweile ist aber klar, dass die Fahrkarte so schnell nicht auf den Markt kommen wird. Bei der Verkehrsministerkonferenz Ende November sprachen sich die Verkehrsminister der Länder für einen Start am 1. April 2023 aus. Früher wird das 49-Euro-Ticket wohl kaum kommen.

Wie wird das 49-Euro-Ticket finanziert?

Die Kosten für das 49-Euro-Ticket werden auf mehr als vier Milliarden Euro im Jahr geschätzt. Diese werden sich Bund und Länder im kommenden Jahr teilen. In den Folgejahren solle dann gemeinsam vereinbart werden, wie die Finanzierung sichergestellt werden kann. Vorausgegangen war dieser Einigung ein langer Streit um die Finanzierung. Die Länder machten die Erhöhung der Regionalisierungsmittel zur Bedingung, dass sie sich an der Finanzierung des 49-Euro-Tickets beteiligen. Die Mittel dienen für die Länder dazu, Bus- und Bahnverbindungen bei Verkehrsunternehmen zu bestellen.

Kosten: Mehr als vier Milliarden Euro pro Jahr.

50 Prozent trägt der Bund, 50 Prozent tragen die Länder im Jahr 2023.

Wie kann man das 49-Euro-Ticket kaufen?

Das "Deutschlandticket" soll digital sein, das machte Wissing deutlich. Es soll also mit dem Smartphone in einer App für den Nahverkehr abrufbar sein. Auch eine digital lesbare Plastikkarte wird es wohl geben. Das 49-Euro-Ticket wird daher wohl direkt in der App und im Online-Angebot des ÖPNV zu kaufen sein. "Wir brauchen keine personenbezogenen Daten, aber Informationen darüber, wie Strecken genutzt werden. Nur dann können wir auch das Angebot passgenau gestalten", sagte der Bundesverkehrsminister.

An einem rein digitalen Ticket gibt es aber bereits Kritik. Die Sorge ist dabei groß, dass "Millionen von Fahrgästen" ausgeschlossen werden. So formulierte es der Bundesverband der Verbraucherzentrale. Noch ist unklar, ob das 49-Euro-Ticket auch am Automaten erhältlich sein wird.

Das 49-Euro-Ticket stellt ein digitales Ticket dar.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Kann sich der Preis des 49-Euro-Tickets mit der Zeit erhöhen?

Wissing hatte bereits früh angekündigt, dass ein derartig "günstiger Tarif" wie beim Neun-Euro-Ticket nicht auf Dauer finanziert werden kann. Der Kompromiss ist nun also das 49-Euro-Ticket, welches aber zunächst ein Ablaufdatum hat. Das "Deutschlandticket" soll zunächst bis Ende 2024 angeboten werden. Dann soll über die Zeit ab dem Jahr 2025 entschieden werden.

Schon im zweiten Jahr, also dem Jahr 2024, könnte das 49-Euro-Ticket teurer werden. Es ist eine "Dynamisierung" vorgesehen, welche beispielsweise die Gestalt eines automatischen Inflationsausgleichs annehmen könnte.

Im Jahr 2024 könnte das 49-Euro-Ticket teurer werden.

Wie teuer ist das 49-Euro-Ticket im Vergleich zu anderen Fahrkarten?

Wissing erwähnte in einer Regierungsbefragung am 19. Oktober, dass die Preise Monatsfahrkarten im ÖPNV nach Erkenntnissen der Bundesregierung in einigen Regionen bei rund 300 Euro liegen. Auf Anfrage des Abgeordneten Thomas Bareiß (CDU) erklärte die Bundesregierung aber, dass ihr gar kein Überblick zu der tariflichen Struktur vorliegt:

"Die Zuständigkeit für den öffentlichen Personennahverkehr liegt bei den Ländern und Kommunen. Sie entscheiden daher mit den von ihnen beauftragten Verkehrsunternehmen über die Tarife des ÖPNV. Besonders hohe Preise betreffen insbesondere Tickets, die bis an die Verbundgrenzen reichen oder verbundübergreifend gelten", teilte die Bundesregierung mit: "Da Verbundgrenzen i. d. R. im ländlichen Raum verlaufen, kann gerade auch der ländliche Raum von einem Deutschlandticket profitieren. Ein eigener Überblick über alle Tarife liegt der Bundesregierung nicht vor."

Prof. Dr. Andreas Knie, Leiter der Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), ist von dem Preis nicht überzeugt: "49 Euro sind zu teuer und gegenüber einer Reihe von bestehenden Angeboten nicht deutlich besser! Außerdem bleibt das Leistungsversprechen auf ÖPNV und SPNV begrenzt: Was fehlt sind 'erste und letzte' Meile – also die Wege zu und von den Haltestellen – sowie der Fernverkehr."