Mit dem 49-Euro-Ticket ins Ausland: Welche Ziele werden erreicht?

Einfach mal ins Ausland reisen, ohne dafür zu buchen? Mit dem Deutschlandticket ist das möglich. Wir sagen Ihnen, welche Ausflugsziele Sie mit dem 49-Euro-Ticket erreichen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Das Deutschland- oder auch 49-Euro-Ticket bringt Fahrgäste nicht nur ans andere Ende der Bundesrepublik, es befördert sie zum Teil sogar bis ins Ausland. Möglich wird das durch sogenannte Grenztarifpunkte. Tarifliche Grenzen zweier Staatsbahnen verlaufen nämlich meist nicht auf den tatsächlichen Staatsgrenzen, sondern an Bahnhöfen.

Dem Deutschlandtarifverbund zufolgeschließt dies "im Ausland liegende Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet des jeweiligen Verbundes/Unternehmens sich aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das im Ausland liegende Gebiet erstreckt". Der Tarifschnittpunkt liegt somit in einigen Nachbarländern im Ausland, weshalb der deutsche Tarif bis zu dem entsprechenden Bahnhof gilt und somit auch das Deutschlandticket.

Wir geben Ihnen eine Übersicht, welche Ausflugsziele in unseren Nachbarländern Sie mit dem 49-Euro-Ticket kostenfrei ansteuern können. Bitte beachten Sie dabei, dass alle Angaben ohne Gewähr sind und prüfen Sie vor Fahrtantritt selbst nochmal, ob Ihr Ticket für die gewünschte Fahrt gültig ist.

Niederlande und Belgien: Auf diesen Verbindungen ist das 49-Euro-Ticket gültig

Dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zufolge sind mit dem Deutschlandticket auch Fahrten in die Niederlande möglich. Für Fahrten nach Venlo oder Arnhem etwa gibt der Verbund folgende Verbindungen an:

RE 13 ( Hamm – Unna – Hagen – Wuppertal – Düsseldorf – Mönchengladbach – Viersen – Venlo )

– – – – – – – ) RE 19 ( Düsseldorf Hbf – Duisburg – Oberhausen – Dinslaken – Wesel – Bocholt / Emmerich – Emmerich-Elten – Zevenaar – Arnheim )

– – – – – / – Emmerich-Elten – – ) SB 58 ( Emmerich Bf – Nijmegen HAN)

Bf – Nijmegen HAN) Buslinie 29 ( Neukirchen -Vl. Vluyner Südring– Straelen – Venlo )

-Vl. Vluyner Südring– – ) Buslinie 60 ( Kleve Bf – Millingen de Gelderse Poort)

Bf – de Gelderse Poort) Buslinie 91 ( Emmerich Bf – ´s-Heerenberg Molenpoort)

Auch der Aachener Verkehrsverbund (AVV) informiert online über mögliche Verbindungen nach Belgien und in die Niederlande, die innerhalb der nordrhein-​westfälischen Verbundtarife liegen. So geht es mit dem 49-Euro-Ticket etwa nach Vaals, Eschede, Hengelo oder Kelmis:

mit dem AVV: Buslinie 24 ( Aachen - Kelmis) Buslinien 25, 33, 350 ( Aachen - Vaals ) Buslinie 34 ( Aachen - Kerkrade ) Buslinie 74 ( Aachen - Gewerbegebiet Avantis) Buslinie SB 3 ( Geilenkirchen - Sittard )

mit dem WestfalenTarif: RB 51 ( Dortmund Hbf – Enschede ) RB 61 ( Bielefeld Hbf – Hengelo ) Freigabe bis Hengelo durch den Niedersachsentarif. Es gelten die Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen des Niedersachsentarifs. RB 64 ( Münster Hbf – Enschede ) Buslinie B 7 (Bürgerbus: Stadtlohn – Winterswijk ) Bitte beachten Sie, dass beim Bürgerbus ggf. gesonderte Fahrpreise gelten. Buslinie R 71 / S 70 ( Münster – Vreden – Winterswijk ) Buslinie T 10 ( Barlo – Winterswijk ) Buslinie T 55 ( Oeding – Winterswijk ) Buslinie T 88 ( Ahaus – Enschede ) Buslinie C 7 ( Bocholt Bustreff – Dinxperlo /Weg naar der Heurne) Buslinie C 11 ( Bocholt Bustreff – Aalten Station)



Übrigens hat mobil.nrw eine Tabelle mit allen möglichen Verbindungen nach Belgien und in die Niederlande veröffentlicht, auf denen das 49-Euro-Ticket gültig ist.

Mit dem 49-Euro-Ticket nach Österreich und Tirol

Ein Nahverkehrs-Angebot wartet auch im Nachbarland Österreich, und zwar gleich ein Hammer-Ausflugsziel. Denn der Bayerischen Regiobahn (BRB) zufolge können Reisende mit dem Deutschlandticket von München bis nach Kufstein (RB 54) und Salzburg (RE 5) fahren. Dem Deutschlandtarifverbund zufolge kommen Reisende mit dem 49-Euro-Ticket außerdem aus dem oberbayerischen Freilassing nach Salzburg. Hier verkehren etwa die S2 und S3 des ÖBB.

Weitere Verbindungen nach Österreich und Tirol sind mit der DB Regio außerdem laut dem Deutschlandtarifverbund von Pfronten-Steinach bis ins Tiroler Vils und Reutte möglich.

In die Schweiz mit dem 49-Euro-Ticket

Das Verkehrsministerium in Baden-Württemberg hat sich ebenfalls mit dem Deutschlandticket befasst. Demnach bringt das 49-Euro-Ticket Reisende auch über die Grenze in die Schweiz. Konkret geht es dabei etwa um Schaffhausen, Trasadingen und Basel.

Der SBB Deutschland zufolge ist das Deutschlandticket zum Teil auch auf den grenzüberschreitenden Linien der Schweizerischen Bundesbahn gültig. Diese Verbindungen sind eingeschlossen:

Die S5 der trinationalen S-Bahn Basel als auch der seehas (S6) am Bodensee verkehren ausschließlich in Deutschland . Hier ist das 49-Euro-Ticket also ohne Einschränkungen nutzbar.

als auch der seehas (S6) am verkehren ausschließlich in . Hier ist das also ohne Einschränkungen nutzbar. Bei der S6 der trinationalen S-Bahn Basel wurde das Deutschlandticket durch den Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL) anerkannt. Das Deutschlandticket ist demnach im gesamten RVL-Verbundgebiet (Zonen 1-8) und somit bis Basel SBB gültig.

wurde das durch den Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL) anerkannt. Das ist demnach im gesamten RVL-Verbundgebiet (Zonen 1-8) und somit bis gültig. Bei den Linien der S-Bahn Schaffhausen ist das Ticket zwischen Erzingen – Trasadingen – Schaffhausen – Thayngen – Singen und auf der Strecke Schaffhausen – Lottstetten gültig.

ist das Ticket zwischen – Trasadingen – – – Singen und auf der Strecke – gültig. Achtung: Der SBB zufolge bezieht sich die Gültigkeit innerhalb des Ostwind-Tarifverbundes ausschließlich auf die genannten Bahnlinien.

Ins kleine Luxemburg mit dem 49-Euro-Ticket

Dem Verkehrsverbund Region Trier (VRT) zufolge ist das Deutschlandticket auch auf der RB-Zugstrecke nach Luxemburg in die gleichnamige Hauptstadt gültig. Auch mit dem grenzüberschreitenden VRT-Bus 410 kommen Reisende ins Nachbarland. Die luxemburgischen RGTR-Linien (301, 302, 306, etc.), die in Deutschland fahren, können hingegen nicht mit dem 49-Euro-Ticket genutzt werden.

Frankreich: Zwei Ziele sind mit dem 49-Euro-Ticket erreichbar

Natürlich darf auch Frankreich als unser größtes Nachbarland nicht in dieser Übersicht fehlen. Französische Luft kann man mit dem 49-Euro-Ticket mit der DB Regio und der Vlexx schnuppern. Laut dem Deutschlandtarifverbund ist das Ticket bis Wissembourg und Lauterbourg gültig:

Mit der RB 52 etwa dauert die Fahrt von Berg ( Pfalz ) bis ins französische Lauterbourg der Reiseauskunft der Deutschen Bahn zufolge nur vier Minuten.

) bis ins französische Lauterbourg der Reiseauskunft der zufolge nur vier Minuten. Über Schweighofen ins französiche Wissembourg kann man etwa mit der RB 53 fahren oder nach Angaben der Vlexx auf netinera-tickets.de mit dem Elsass- und Weinstraßen-Express.

Wichtig: Auf der Strecke mit der RB 25 vom baden-württembergischen Offenburg über Kehl nach Straßburg ist das Deutschlandticket nicht gültig. In einer ersten Version dieses Artikels wurde diese Verbindung fälschlicherweise angegeben. Für diesen Fehler bitten wir um Entschuldigung.

Mit dem 49-Euro-Ticket nach Polen und Tschechien reisen

Auch bis nach Polen reicht der Geltungsbereich des Deutschlandtickets. Dem Deutschlandtarifverbund zufolge kann mit der DB Regio, genauer mit der RB 23 über Ahlbeck Grenze auf Usedom die polnische Hafenstadt Świnoujście (Swinemünde) erreicht werden.

Mit der Länderbahn DLB (trilex) geht es von Görlitz nach Zgorzelec - hier fährt netinera-tickets.de zufolge der RE 1 sowie die RB 61 - und mit der Ostdeutschen Eisenbahn (ODEG) können Reisende über Hirschfelde die polnischen Bahnhöfe Krzewina und Zgorzelecka erreichen.

Laut netinera-tickets.de können Reisende mit dem 49-Euro-Ticket außerdem im Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) mit dem RE 2 oder der RB 60 von Dresden über Zittau bis in die polnische Stadt Hrádek nad Nisou (Grottau) reisen, die im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien liegt.

Dem Deutschlandtarifverbund nach können 49-Euro-Ticket-Inhaber in Tschechien mit der Länderbahn DLB (trilex) über Bärenstein bis nach Vejprty und über Seifhennersdorf bis nach Varnsdorf fahren. Achtung: Laut netinera-tickets.de können mit dem 49-Euro-Ticket weder Vejprty koupaliště noch Vejprty zastávka angefahren werden.

Dänemark: Hier ist das 49-Euro-Ticket gültig

Der Norddeutsche Eisenbahngesellschaft (NEG) zufolge gilt das Deutschlandticket auf allen Strecken der NEG. Für Reisende bedeutet das, dass auch ein kleiner Ausflug bis nach Dänemark mit dem 49-Euro-Ticket möglich ist. So geht es etwa mit der RB 66 von Niebüll ins dänische Tønder, Ribe und Esbjerg.

Mit dem Deutschlandticket ins Ausland: Auf Nummer sicher gehen mit der DB-Navigation

Wichtig ist, dass Sie bei Ausflügen mit dem Deutschlandticket in unsere Nachbarländer sichergehen, dass Sie nur Bus- und Regionalfahrten mit dem Zug nutzen. Auf bahn.de oder in der DB-Navigator-App können Sie dafür in der Eingabemaske bequem ein Häkchen bei "Nur Nahverkehr" setzen. Auch über eine Übersichtsseite der Deutschen Bahn, die gegebenenfalls noch aktualisiert wird, können Informationen über Streckenverbindungen bis ins Ausland eingeholt werden.

Hier lesen Sie übrigens alles, was Sie zum 49-Euro-Ticket wissen müssen.